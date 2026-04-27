NEWS

WM in Gefahr? Ballon-d'Or-Sieger muss operiert werden

Die schwere Verletzung könnte womöglich nicht einmal das Saisonaus für den Routinier bedeuten.

WM in Gefahr? Ballon-d'Or-Sieger muss operiert werden Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/LAOLA1
Kommentare

Nach einem heftigen Zusammenprall hat sich Luka Modric einen Jochbeinbruch zugezogen.

Der 40-jährige Kroate werde noch am Montag operiert, gaben die Rossoneri bekannt. Modric prallte am Sonntagabend mit Manuel Locatelli von Juventus Turin zusammen und wurde in der 80. Minute ausgetauscht. Untersuchungen hätten ergeben, dass eine Fraktur des linken Jochbeins vorliegt, die einen chirurgischen Eingriff erfordert.

Einsatz mit Gesichtsmaske denkbar

Modric steht seit vergangenem Sommer für Milan auf dem Platz, er unterschrieb dort einen Einjahresvertrag mit der Option auf Verlängerung bis 2027. Zuvor spielte der sechsmalige Champions-League-Sieger aus Kroatien bei Real Madrid.

Die Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtete, der Einsatz einer herkömmlichen Gesichtsmaske sei angesichts der Art der Verletzung denkbar. Für Prognosen sei es aber noch zu früh. In kroatischen Medien ist immerhin die Rede davon, dass Modric rechtzeitig zur WM zurück sein werde.

Die Kroaten treffen bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko in der Gruppenphase auf England, Panama und Ghana.

Mehr zum Thema

Nullnummer im Spitzenspiel: Keine Tore zwischen Milan und Juve

Nullnummer im Spitzenspiel: Keine Tore zwischen Milan und Juve

Serie A
Kalajdzic: Fixstarter bei der Weltmeisterschaft?

Kalajdzic: Fixstarter bei der Weltmeisterschaft?

Bundesliga
9
Diese Spieler verpassen die WM 2026 verletzt

Diese Spieler verpassen die WM 2026 verletzt

FIFA WM
6
Schmerzhafter Ausfall für die Niederlande bei der WM

Schmerzhafter Ausfall für die Niederlande bei der WM

Premier League
Rotfoul an Harakate? - VAR-Rückblick bewertet die Szene

Rotfoul an Harakate? - VAR-Rückblick bewertet die Szene

Bundesliga
1
Enrique vor CL-Duell gegen Bayern: "Das wird der Schlüssel sein"

Enrique vor CL-Duell gegen Bayern: "Das wird der Schlüssel sein"

Champions League
Die Bayern der Regionalliga

Die Bayern der Regionalliga

LAOLA1
2

Kommentare

Fußball AC Milan Juventus Turin Luka Modric Manuel Locatelli FIFA WM 2026