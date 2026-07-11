Yamal über geringe Torausbeute: "Solange ich die WM gewinne ..."

Spanien steht erstmals seit dem WM-Titel 2010 wieder in einem Semifinale der Weltmeisterschaft, die Iberer setzten sich am Freitag gegen Belgien mit 2:1 durch.

Matchwinner war wie bereits im Achtelfinale gegen Portugal Mikel Merino, der wieder spät eingewechselt wurde und nur wenige Minuten später den Siegestreffer erzielte. Lamine Yamal wirkte an diesem Abend ebenfalls bemüht, war in vielen Offensivaktionen beteiligt, leitete auch den Treffer mit ein.

Dennoch gelang nicht alles, war beim jungen Spanier, der am Montag seinen 19. Geburtstag feiert, auch die eine oder andere unsaubere Ballmitnahme dabei.

Für Yamal zählt nur der Teamerfolg

Zudem steht er nach sechs Spielen erst bei einem Scorerpunkt, gegen Saudi-Arabien gelang ihm beim 4:0 das Führungstor. Allerdings kam er zu Beginn der WM erst von einer Verletzung zurück und spielte deshalb erst zweimal durch.

Die im Vergleich mit den anderen Topstars Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane oder Ousmane Dembelé geringe Ausbeute macht dem Superstar der Spanier allerdings nichts aus, wie er im Interview nach der Partie gegen Belgien verriet:

"Die Wahrheit ist, es stört mich nicht. Ich habe die Europameisterschaft gewonnen und dabei nur ein Tor erzielt. Solange ich die WM gewinne, wird niemand sagen, er hat nicht gescort. Solange wir weiterkommen, bin ich glücklich, und wichtig ist das Team und dass wir in der nächsten Runde stehen."

Kein Team auf Augenhöhe

Es sehe manchmal so aus, als ob man nicht allzu schönen Fußball spiele, aber in Wirklichkeit würde kein Team auf Augenhöhe spielen, sondern sich alle nur hinten reinstellen, was es schwierig mache.

Am Dienstag dürfte sich das ändern, dann trifft Spanien nämlich im vielleicht schon vorgezogenem Finale auf Frankreich. Man wird sehen, ob Yamal dann trifft oder es auch ohne ihn geht.