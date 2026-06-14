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Wegen hoher Preise: Schottland-Fans in Schulbussen zum WM-Spiel

Mehrere hundert Anhänger schafften es dank einer kreativen Lösung billiger von Boston zum Haiti-Spiel.

Wegen hoher Preise: Schottland-Fans in Schulbussen zum WM-Spiel Foto: © IMAGO / Colorsport
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Schottische Fans sorgen bei der Fußball-WM nicht nur für Stimmung, sondern auch für kreative Ideen.

Wegen der hohen Preise für den öffentlichen Nahverkehr und für die Parkplatz-Tickets mieteten sie zahlreiche amerikanische Schulbusse, um mehrere hundert Anhänger zum ersten Turnierspiel gegen Haiti (1:0) zum Boston Stadion zu bringen.

Die Arena des American-Football-Teams der New England Patriots liegt etwa 50 Kilometer außerhalb der US-Metropole. Ein Zugticket von Boston und zurück kostet während der WM 80 Dollar (umgerechnet rund 69 Euro), eine reguläre Busfahrkarte sogar 95 Dollar (umgerechnet rund 82 Euro).

40 statt 600 Dollar

Einem ARD-Bericht zufolge organisierten schottische Anhänger deshalb den Konvoi gelber Schulbusse. Der setzte die Fußball-Fans in Stadionnähe auf dem Parkplatz einer Autovermietung ab, den der Betreiber zuvor kostengünstig bereitgestellt hatte.

Tickets für Bus und Parkplatz konnten am Ende für 40 Dollar (umgerechnet rund 34,50 Euro) angeboten werden. Allein einen Bus auf einem der offiziellen Stadionparkplätze abzustellen, hätte dem Bericht zufolge rund 600 Dollar gekostet.

Spenden an Kinderkrankenhaus und Dudelsack-Verein

Am Ende kam bei der Aktion sogar noch Geld für einen guten Zweck zusammen: Denn ursprünglich war der Schulbus-Trip pro Fan mit einem Preis von 52 Dollar veranschlagt worden. Den Differenzbetrag wollte aber keiner der schottischen Fans zurück.

Das Geld wurde stattdessen für ein Kinderkrankenhaus am Startort Providence und für einen Dudelsack-Verein in den USA gespendet.

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