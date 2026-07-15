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Nächster WM-Teilnehmer trennt sich von Teamchef

Eine weitere Nation trennt sich im Anschluss an die WM-Endrunde von ihrem Cheftrainer.

Nächster WM-Teilnehmer trennt sich von Teamchef Foto: © IMAGO / Matrix Images
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Knapp drei Wochen nach dem Ausscheiden in der WM-Gruppenphase hat sich der Fußball-Verband Haitis von Teamchef Sebastien Migne getrennt.

Der Franzose hatte das Team zur ersten Endrunden-Teilnahme seit 1974 geführt. Die Trennung erfolgte laut Verbandsinformation einvernehmlich. Der 53-jährige Migne hatte die Haitianer seit 2024 betreut.

Haiti blieb in seinen Spielen der Gruppe C gegen Schottland (0:1), Brasilien (0:3) und Marokko (2:4) ohne Punkt.

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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