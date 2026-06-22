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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich gegen Irak
WM 2026 heute live: Wo läuft Frankreich gegen Irak am Montag ab 23:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Montag mit dem Spiel Frankreich gegen Irak (Montag, ab 23:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.
In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Montag, 22.06.2026, 19:00 Uhr: Argentinien vs. Österreich
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Montag, 22.06.2026, 23:00 Uhr: Frankreich vs. Irak
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ARD & MagentaTV
Dienstag, 23.06.2026, 02:00 Uhr: Norwegen vs. Senegal
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Dienstag, 23.06.2026, 05:00 Uhr: Jordanien vs. Algerien
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
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