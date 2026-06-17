Portugal Portugal POR
Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo COD
Endstand
1:1
1:1 , 0:0
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VIDEO: Portugal-Fehlstart gegen den Kongo!

Beherzt agierende Kongolesen trotzen der Star-Truppe um "CR7" ein Remis ab.

Textquelle: © LAOLA1
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Die WM hat die nächste dicke Überraschung parat!

Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo kommen gegen Underdog DR Kongo nicht über ein Remis hinaus. Spielbericht >>>

Dabei geht die Nummer fünf der FIFA-Weltrangliste bereits früh in Führung, noch vor der Pause gelingt dem Kongo aber der Ausgleich.

Ronaldo selbst findet zwei Möglichkeiten vor, bleibt in Summe aber blass.

Die Highlights im VIDEO:

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