VIDEO: Harry Kane schreibt englische WM-Geschichte

Der erste Schlager der Fußball-WM 2026 hat gehalten, was er versprochen hat. England schlägt Kroatien im Auftaktspiel der Gruppe L mit 4:2. Der Spielbericht >>>

Mann des Spiels ist Torjäger Harry Kane, der einen Doppelpack schnürt und nun bei zehn WM-Toren hält. Damit zieht der Bayern-Stürmer mit Englands Rekordhalter Gary Lineker gleich.

Kroatien hält besonders in der ersten Halbzeit gut dagegen, in der zweiten Hälfte sind die "Three Lions" überlegen und fahren den Sieg zum WM-Start ein.

Die Highlights im VIDEO: