Endstand
4:22:2 , 2:0
-
Martin Baturina
-
Petar Musa
NEWS
VIDEO: Harry Kane schreibt englische WM-Geschichte
Der Torjäger zieht mit Gary Lineker gleich und ist nun der Spieler mit den meisten Elfmeter-Toren bei Weltmeisterschaften. Die Highlights des Spiels:
Der erste Schlager der Fußball-WM 2026 hat gehalten, was er versprochen hat. England schlägt Kroatien im Auftaktspiel der Gruppe L mit 4:2. Der Spielbericht >>>
Mann des Spiels ist Torjäger Harry Kane, der einen Doppelpack schnürt und nun bei zehn WM-Toren hält. Damit zieht der Bayern-Stürmer mit Englands Rekordhalter Gary Lineker gleich.
Kroatien hält besonders in der ersten Halbzeit gut dagegen, in der zweiten Hälfte sind die "Three Lions" überlegen und fahren den Sieg zum WM-Start ein.