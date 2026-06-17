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VIDEO: 30-Meter-Hammer von Kylian Mbappé

Bei Frankreichs Auftaktsieg über den Senegal ist vor allem die Nachspielzeit sehenswert.

Textquelle: © LAOLA1
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Frankreich startet nach Maß in die FIFA Weltmeisterschaft 2026.

Nach 45 Minuten Anlaufzeit lässt der Vizeweltmeister gegen den Senegal die Muskeln spielen, siegt letztlich 3:1. Kylian Mbappé erzielt einen Doppelpack.

Besonders unterhaltsam ist die Nachspielzeit: Erst gelingt Senegal der Anschlusstreffer, wenige Sekunden darauf zimmert der Superstar den Ball aus 30 Metern zum Endstand ins Tor.

Zum Spielbericht >>>

Die Highlights - im VIDEO:

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