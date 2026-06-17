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VIDEO: 30-Meter-Hammer von Kylian Mbappé
Bei Frankreichs Auftaktsieg über den Senegal ist vor allem die Nachspielzeit sehenswert.
Frankreich startet nach Maß in die FIFA Weltmeisterschaft 2026.
Nach 45 Minuten Anlaufzeit lässt der Vizeweltmeister gegen den Senegal die Muskeln spielen, siegt letztlich 3:1. Kylian Mbappé erzielt einen Doppelpack.
Besonders unterhaltsam ist die Nachspielzeit: Erst gelingt Senegal der Anschlusstreffer, wenige Sekunden darauf zimmert der Superstar den Ball aus 30 Metern zum Endstand ins Tor.