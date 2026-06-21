NEWS

Uruguay-Coach zu Trinkpausen: "Nehmen dem Fußball viel weg"

Anders als etwa ÖFB-Coach Ralf Rangnick sieht der Teamchef Uruguays nicht viel sportlichen Wert hinter den neuen Trinkpausen. Profitabel seien sie nur in finanzieller Hinsicht.

Uruguay-Coach zu Trinkpausen: "Nehmen dem Fußball viel weg" Foto: © IMAGO / Enzo Santos Barreiro
Textquelle: © APA
Kommentare

In der Debatte um die Sinnhaftigkeit der Trinkpausen bei der Fußball-WM hat Uruguays Trainer Marcelo Bielsa die neue Regelung stark kritisiert.

"Sie bringen nichts und nehmen dem Fußball viel weg. Ich möchte nur sagen, dass der Fußball vor dieser Entscheidung einen bestimmten Charakter hatte, jetzt hat er einen anderen", zitierten verschiedene Medien wie die "L'Equipe" den Argentinier, der von einem "Kulturwandel" sprach.

Das Modell wurde eingeführt, um die Belastung der Spieler zu reduzieren und sieht in jeder Halbzeit eine dreiminütige Unterbrechung vor. Kritiker bemängeln jedoch, dass die Pausen ihren ursprünglichen Zweck verfehlten und der Gesundheitsschutz der Spieler in den Hintergrund gerate.

Gewinn vor allem für TV-Sender?

Stattdessen dienten sie vor allem dem Weltverband FIFA und den TV-Sendern zur Generierung zusätzlicher Werbeeinnahmen. Viele Trainer nutzen die Unterbrechungen für taktische Anweisungen. So auch Österreichs Teamchef Ralf Rangnick, er begrüßt die Einführung der Trinkpausen.

Zudem haben die milden Temperaturen in mehreren Spielen sie bisher überflüssig gemacht. "Wir haben nicht an die Folgen für den Sport gedacht, sondern eher an eine andere Art von Auswirkung", sagte Bielsa weiter und spielte wohl auf die immensen Gewinne an, die durch Fernsehwerbung in diesem Zeitraum erzielt werden.

Das britische TV-Netzwerk ITV erwartet etwa die kommerziell erfolgreichste Fußballübertragung seiner Geschichte. In Australien haben die Trinkpausen sogar einen eigenen Sponsor und werden als "Maccas Match Break" bezeichnet, finanziert von McDonald's.

Mehr zum Thema

So würden wir gegen Argentinien spielen

So würden wir gegen Argentinien spielen

FIFA WM
5
WM 2026 heute um Mitternacht: Uruguay - Kap Verde

WM 2026 heute um Mitternacht: Uruguay - Kap Verde

FIFA WM
3.432.198 Varianten! Wie entsteht eine ÖFB-Startelf?

3.432.198 Varianten! Wie entsteht eine ÖFB-Startelf?

ÖFB-Team
4
Euphorie soll anhalten: Norwegen will sich in K.o.-Phase "rudern"

Euphorie soll anhalten: Norwegen will sich in K.o.-Phase "rudern"

FIFA WM
Offiziell: Werder Bremen verpflichtet WM-Stürmer

Offiziell: Werder Bremen verpflichtet WM-Stürmer

Deutsche Bundesliga
1
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Uruguay gegen Kap Verde

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Uruguay gegen Kap Verde

FIFA WM
Deine ÖFB-Startelf gegen Argentinien - Stimme ab!

Deine ÖFB-Startelf gegen Argentinien - Stimme ab!

ÖFB-Team
13

Kommentare

Fußball Ralf Rangnick Marcelo Bielsa FIFA WM 2026 Uruguay (Team Fußball) Fifa