Ist Österreich Titelkandidat? Alaba: "Wird nur die Zeit zeigen"

Das ÖFB-Team fährt erstmals seit 28 Jahren zu einer Weltmeisterschaft. In den USA, Mexiko und Kanada zählt Österreich nicht unbedingt zu den Favoriten.

Viele haben das Team rund um Kapitän David Alaba aber als Geheimfavoriten auf dem Zettel. Die Österreicher gewannen schließlich vor zwei Jahren eine EM-Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und Polen.

Alaba von Team überzeugt

"Seht ihr euch selbst als Titelkandidaten?", wollte die FIFA im Interview mit David Alaba wissen.

"Daran denken wir im Moment noch nicht. Ich bin überzeugt, dass wir ein Team haben, das Erfolge erzielen kann, und wir werden alles daransetzen, Geschichte zu schreiben, das ist unser Ziel. Ob es für den ganz großen Durchbruch reicht, wird sich nur die Zeit zeigen, aber wir haben große Träume und wollen nach den Sternen greifen", macht der Verteidiger klar.

Für einen Erfolg bei der WM braucht es laut Alaba Folgendes: "Es wird für uns alle eine erste Weltmeisterschaft sein. Wir müssen ruhig bleiben und gleichzeitig sicherstellen, dass wir alles richtig machen, um uns die bestmöglichen Erfolgschancen zu sichern. Wir sind ein sehr ehrgeiziges Team. Eine unserer größten Stärken ist unser starker Zusammenhalt. Wenn wir das auf dem Platz zeigen können, haben wir das Zeug zum Erfolg."

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