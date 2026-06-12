Verletzter Baumgartner positiv: "Es reicht jetzt mit Mitleid"

"Mir geht es richtig gut", sagte der verletzte Christoph Baumgartner auf der Pressekonferenz des ÖFB am Freitag.

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Es war nicht unbedingt erwartbar. Verletzung vor dem letzten WM-Test, schwere Muskelverletzung im Oberschenkel nach einem der letzten Schüsse beim Aufwärmen, den Stich habe er sofort gespürt, so eine große Verletzung habe er zunächst selbst nicht erwartet, die Diagnose Turnier-Aus kam Stunden später.

"Das war natürlich ein wahnsinniger Schlag für mich." Zurück am ÖFB-Campus habe seine Frau gewartet, er habe die ersten Tränen verdrückt. "Dann ist in mir relativ schnell der Entschluss gefasst, dass ich her möchte", so Baumgartner.

Am Freitag war er da, im ÖFB-Teamcamp in Santa Barbara. Und wirkte überraschend gut gestimmt. "Das hört sich vielleicht blöd an, wenn man vor wenigen Tagen die Diagnose gekriegt hat, dass man den größten Traums seines Lebens verpassen wird", meinte Baumgartner selbst.

Aufgabe eins: Fit werden

Beim ÖFB soll Baumgartner einerseits seine Reha absolvieren. "Am meisten helfe ich allen, wenn ich möglichst rasch fit bin."

Seinem Klub, RB Leipzig, habe er von Beginn an signalisiert, dass er dahingehend im Kreise des Nationalteams arbeiten möchte. Steine wurden ihm keine in den Weg gelegt. "In den letzten drei Jahren und speziell über die letzten Monate habe ich mir bei RB einen gewissen Status erarbeitet, dass man mir Vertrauen entgegenbringt und, dass man meine Meinung schätzt", so Baumgartner. Er wisse das zu schätzen und könne sorgfältig damit umgehen.

Und ohnehin: "Was Red Bull in den letzten Tagen für mich geleistet hat, war sensationell." Operiert wurde Baumgartner im finnischen Turku, die ersten Tage der Reha absolvierte er bei Red Bull in Salzburg.

Aufgabe zwei: Unterstützen

Baumgartner will aber nicht nur auf sich, sondern auch auf die Mitspieler achten. Nicht als Schiedsrichter bei Trainingsspielen, wie scherzhaft von Kollege Michael Gregoritsch angekündigt, weil "da bin ich zu emotional und würde mit den Jungs zu streiten beginnen", so Baumgartner lachend.

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Vielmehr als zusätzliche Unterstützung, als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam. Ähnlich wie David Alaba bei der EURO 2024, der die Rolle des "Non-Playing Captains" einnahm. "Ich weiß, was das mit mir gemacht hat. Es war eine spezielle Situation. Man weiß, derjenige verpasst etwas Großes, was ihm wichtig gewesen wäre und kommt trotzdem zu uns", erinnert sich Baumgartner.