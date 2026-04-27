ServusTV: Das sind die Experten bei der WM 2026

Das Experten-Aufgebot für die WM 2026 bei Fernsehsender ServusTV steht fest.

Demnach werden mit Florian Klein, Martin Harnik, Sebastian Prödl und Marc Janko vier ehemalige ÖFB-Kicker als Experten fungieren. Janko - der bereits reichlich Erfahrung als Experte durch seine Bundesliga-Auftritte bei Sky hat - wird dabei mit Reporterin Julia Kienast vor Ort in den USA sein.

Zum Ex-ÖFB-Quartett gesellen sich mit Jan Åge Fjörtoft und Steffen Freund zwei weitere Experten.

"Einmal mehr gehen wir mit Top-Experten in ein Großereignis. Ich bin sehr froh, dass wir uns auch heuer wieder auf geballtes Fußball-Wissen, vor allem aber auch auf tolle Unterhaltung freuen können. Gemeinsam mit unseren Moderatoren und Kommentatoren garantieren unsere Experten allen Fans das ultimative Live-Erlebnis - ob sie zu Hause schauen oder unterwegs auf dem Handy", wird Christian Nehiba, Bereichsleiter Sport bei ServusTV, in der Presseaussendung zitiert.

Neben Nehiba werden Alina Marzi und Christian Baier als Moderatoren im Einsatz sein, Michael Wanits, Philipp Krummholz, Christian Brugger, Kevin Piticev und Sebastian Aster werden kommentieren.

ServusTV hat die Übertragungsrechte an 52 WM-Spielen und zeigt u.a. am 22. Juni das Vorrundenspiel zwischen Argentinien und Österreich.