Nach Rutten-Rücktritt: Erfolgs-Coach übernimmt Curacao vor der WM

Dick Advocaat kehrt auf die Trainerbank von Curacao zurück.

Der 78-jährige Niederländer, unter dem sich der Zwergstaat erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat, folgt damit auf seinen Vorgänger Fred Rutten, der erst am Montag seinen Rücktritt aufgrund von internen Problemen bekannt gegeben hat.

Vor erstmaliger WM-Teilnahme: Teamchef von Curacao tritt zurück >>>

Advocaat ist nach der erfolgreichen Qualifikation im Februar zurückgetreten, um sich um seine schwer kranke Tochter zu kümmern. Dieser soll es jedoch wieder besser gehen, wodurch einer Rückkehr nichts im Weg steht.

Vergangene Woche sollen sich zudem Spieler und Sponsoren für ein Comeback stark gemacht haben. Das hat der Fußballverband Curacaos (FFK) da noch entschieden zurückgewiesen.