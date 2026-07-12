Argentinien - Schweiz: Die Schwalbe und der Schlenzer im Video
In der regulären Spielzeit war die Schwalbe von Breel Embolo der Knackpunkt, das Spiel entschieden hat letztendlich das Traumtor von Julian Alvarez. Highlights:
Über 50 Minuten lang musste die Schweiz gegen den Weltmeister in Unterzahl bestehen.
Beim Stand von 1:1, kurz nach dem Ausgleich der Eidgenossen, lässt sich Breel Embolo zu einer Schwalbe gegen Leandro Paredes hinreißen und wird mit seiner zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt - es ist der Knackpunkt in diesem Viertelfinale.
Argentinien drängt in der regulären Spielzeit zwar nicht unbedingt auf das 2:1, in der Verlängerung spielt der Titelverteidiger die Überzahl aber besser aus. So ist es in der 113. Minute Julian Alvarez, der mit einem sehenswerten Schlenzer die Vorentscheidung besorgt.