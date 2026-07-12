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Argentinien - Schweiz: Die Schwalbe und der Schlenzer im Video

In der regulären Spielzeit war die Schwalbe von Breel Embolo der Knackpunkt, das Spiel entschieden hat letztendlich das Traumtor von Julian Alvarez. Highlights:

Textquelle: © LAOLA1
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Über 50 Minuten lang musste die Schweiz gegen den Weltmeister in Unterzahl bestehen.

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Beim Stand von 1:1, kurz nach dem Ausgleich der Eidgenossen, lässt sich Breel Embolo zu einer Schwalbe gegen Leandro Paredes hinreißen und wird mit seiner zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt - es ist der Knackpunkt in diesem Viertelfinale.

Argentinien drängt in der regulären Spielzeit zwar nicht unbedingt auf das 2:1, in der Verlängerung spielt der Titelverteidiger die Überzahl aber besser aus. So ist es in der 113. Minute Julian Alvarez, der mit einem sehenswerten Schlenzer die Vorentscheidung besorgt.

Die Highlights des Spiels:

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