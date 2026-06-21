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Olise will schönen Fußball: "Bin kein Künstler, aber kreativ"

Der französische Offensivstar, der in dieser Saison so richtig in die absolute Riege der besten Spieler der Welt aufgestiegen ist, will den Fans mehr bieten als nur Siege.

Olise will schönen Fußball: "Bin kein Künstler, aber kreativ" Foto: © IMAGO / Nicolo Campo
Textquelle: © APA
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Tore und Siege allein reichen Frankreichs Michael Olise nicht. Der Bayern-Profi will bei der Fußball-WM auch etwas fürs Auge bieten.

"Fußball ist ein großartiger Sport, und deshalb sollte er auch optisch schön sein. Es kann Kunst sein. Ich selbst sehe mich aber einfach als kreativen Menschen. Ich betrachte mich nicht als Künstler", sagte der 24-Jährige im Interview der "L'Équipe".

Sein Sinn für Ästhetik beschränkt sich nicht nur auf das Angriffsspiel. "Auch ein schönes Defensivspiel kann großartig sein. Auch ein Zweikampf kann eine unglaublich flüssige und elegante Bewegung sein. Wenn er flüssig ist, wer sind wir, ihm die Schönheit abzusprechen?", fragte der Torjäger.

Aktuell nur "Spieler der Gegenwart"

Beim 3:1-Auftaktsieg gegen den Senegal hatte der Bayern-Profi die überragende Vorarbeit für Kylian Mbappés Führungstreffer geliefert.

Gemeinsam mit Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé bildet Olise in der Equipe Tricolore eine Offensive der Superlative.

Dem Lob seines Teamkollegen Mbappé, dass er ein "Spieler der Gegenwart und von morgen" sei, widersprach er: "Im Moment würde ich sagen: Ja, ich bin ein Spieler der Gegenwart. Wenn ich weiterhin hart arbeite und bodenständig bleibe, hoffe ich, ein Spieler der Zukunft zu werden."

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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