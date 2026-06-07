Argentinien Argentinien ARG
Honduras Honduras HON
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Ohne Messi: Unspektakulärer Testspiel-Sieg für Argentinien

Lionel Messi wird gegen Honduras wegen einer Muskelermüdung und leichten Zerrung im linken Oberschenkel nicht eingesetzt.

Ohne Messi: Unspektakulärer Testspiel-Sieg für Argentinien Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1/Associated Press
Kommentare

Weltmeister Argentinien darf sich in seinem vorletzten Testspiel vor der Fußball-WM 2026 über einen 2:0-Sieg gegen Honduras freuen.

Weltmeister-Trainer Lionel Scaloni testet im Freundschaftsspiel auf dem College-Campus von Texas A&M nochmal einiges aus, setzt nicht auf seine Stammelf. Unter anderem muss er auf Superstar Lionel Messi verzichten.

Messi nur beim Aufwärmen dabei

Messi setzt am Samstagabend aus, da er sich weiterhin von seiner Muskelermüdung und einer leichten Zerrung im linken Oberschenkel erholt. Dies geschieht vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft, bei der Messi im Mittelpunkt stehen wird.

Messi, der in drei Wochen 39 Jahre alt wird, ist nach dem Aufwärmen mit seinen Teamkollegen auf dem Spielfeld des Kyle Field vor dem Spiel aktiv, bleibt während des Spiels jedoch auf der Bank.

Das Team hat mitgeteilt, dass die Genesungszeit von Messi von seinem "klinischen und funktionellen Fortschritt" abhängen wird.

Martinez und Simeone treffen

In Abwesenheit des Superstars erzielt Lautaro Martinez in der 37. Minute per Elfmeter das 1:0. Giuliano Simeone legt in der 54. Minute das 2:0 nach.

Scaloni wechselt zur Pause zwei Mal, nach 63 Minuten weitere vier Male.

Argentinien spielt als nächstes am Dienstag in Auburn, Alabama, gegen Island. Dies ist der letzte Testlauf vor der Weltmeisterschaft, bevor das Team sein Training in Kansas City fortsetzt.

Argentinien beginnt seine Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft am 16. Juni im Arrowhead Stadium gegen Algerien, ehe am 22. Juni das zweite Gruppenspiel gegen Österreich in Dallas ansteht.

WM-Tippspiel: Gewinne tolle Preise >>>

Die Tore im VIDEO:

Die 16 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#16 - David Villa (Spanien)
#16 - Christian Vieri (Italien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Angeschlagener Messi zurück im Mannschaftstraining

Angeschlagener Messi zurück im Mannschaftstraining

FIFA WM
4
WM-Schock für Argentinien: Verteidiger fällt verletzt aus

WM-Schock für Argentinien: Verteidiger fällt verletzt aus

FIFA WM
10
WM-Testspiel LIVE: Argentinien - Honduras

WM-Testspiel LIVE: Argentinien - Honduras

Fußball
Kane führt England zum Sieg in der WM-Vorbereitung

Kane führt England zum Sieg in der WM-Vorbereitung

FIFA WM
Alaba fehlt im zweiten ÖFB-Training

Alaba fehlt im zweiten ÖFB-Training

ÖFB-Team
7
Dank Havertz & Sane! Deutschland bezwingt WM-Gastgeber USA

Dank Havertz & Sane! Deutschland bezwingt WM-Gastgeber USA

FIFA WM
5
Portugal glückt WM-Generalprobe mit einem Heimsieg

Portugal glückt WM-Generalprobe mit einem Heimsieg

FIFA WM

Kommentare

Fußball Lionel Messi Argentinien Honduras FIFA WM 2026