Ohne Messi: Unspektakulärer Testspiel-Sieg für Argentinien

Gol de Argentina— honduras Liga Info (@HondurasLiga) June 7, 2026
Lautaro Martínez desde el punto penal
Grave error del búho Meléndez hace un penal innecesario pic.twitter.com/dqU0ASg51w
Gol de Argentina Simeone pone el 2-0 pic.twitter.com/FNfhXA1V6T— honduras Liga Info (@HondurasLiga) June 7, 2026
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