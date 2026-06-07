Ohne Messi: Unspektakulärer Testspiel-Sieg für Argentinien

Weltmeister Argentinien darf sich in seinem vorletzten Testspiel vor der Fußball-WM 2026 über einen 2:0-Sieg gegen Honduras freuen.

Weltmeister-Trainer Lionel Scaloni testet im Freundschaftsspiel auf dem College-Campus von Texas A&M nochmal einiges aus, setzt nicht auf seine Stammelf. Unter anderem muss er auf Superstar Lionel Messi verzichten.

Messi nur beim Aufwärmen dabei

Messi setzt am Samstagabend aus, da er sich weiterhin von seiner Muskelermüdung und einer leichten Zerrung im linken Oberschenkel erholt. Dies geschieht vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft, bei der Messi im Mittelpunkt stehen wird.

Messi, der in drei Wochen 39 Jahre alt wird, ist nach dem Aufwärmen mit seinen Teamkollegen auf dem Spielfeld des Kyle Field vor dem Spiel aktiv, bleibt während des Spiels jedoch auf der Bank.

Das Team hat mitgeteilt, dass die Genesungszeit von Messi von seinem "klinischen und funktionellen Fortschritt" abhängen wird.

Martinez und Simeone treffen

In Abwesenheit des Superstars erzielt Lautaro Martinez in der 37. Minute per Elfmeter das 1:0. Giuliano Simeone legt in der 54. Minute das 2:0 nach.

Scaloni wechselt zur Pause zwei Mal, nach 63 Minuten weitere vier Male.

Argentinien spielt als nächstes am Dienstag in Auburn, Alabama, gegen Island. Dies ist der letzte Testlauf vor der Weltmeisterschaft, bevor das Team sein Training in Kansas City fortsetzt.

Argentinien beginnt seine Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft am 16. Juni im Arrowhead Stadium gegen Algerien, ehe am 22. Juni das zweite Gruppenspiel gegen Österreich in Dallas ansteht.

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Die Tore im VIDEO: