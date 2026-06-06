Portugal glückt WM-Generalprobe mit einem Heimsieg

Erfolgreicher WM-Probegalopp für Portugal!

Ein 2:1-Erfolg über Chile lässt die Portugiesen jubeln.

Dabei scheitert zunächst Rafael Leao mit einem Schuss an die Stange (9.). Cristiano Ronaldo erzielt vor der Pause den vermeintlichen Führungstreffer, aber er steht dabei im Abseits (36.).

Kurz vor dem Seitenwechsel lässt sich Rafael Leao zu einer Tätlichkeit hinreißen und könnte nun für den WM-Auftakt gesperrt werden.

Portugal nutzt die Überlegenheit nach der Pause aus

Daraufhin dürfen sich die Portugiesen nach knapp einer Stunde doch über die Führung freuen.

Goncalo Guedes trifft nach einem herrlichen Steckpass zum 1:0 (58.). Noch vor der Schlussphase erhöht Bruno Fernandes aus rund 20 Metern ins linke Eck auf 2:0 (75.).

Immerhin kommen die Chilenen spät in der Nachspielzeit dank Lucas Cepeda noch zum 1:2-Anschlusstreffer (90+2).

Letztlich bringt Portugal den verdienten WM-Testspielerfolg über die Zeit.

Nun trifft Portugal vor der WM-Endrunde noch auf Nigeria (10.06). Chile verpasste indes zum dritten Mal in Folge die WM.