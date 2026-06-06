Portugal Portugal POR
Chile Chile CHI
Endstand
2:1
0:0 , 2:1
  • Lucas Cepeda
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Portugal glückt WM-Generalprobe mit einem Heimsieg

Die Portugiesen bejubeln einen Erfolg über Chile. Cristiano Ronaldo bleibt ohne Tor.

Portugal glückt WM-Generalprobe mit einem Heimsieg Foto: © IMAGO / Ball Raw Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erfolgreicher WM-Probegalopp für Portugal!

Ein 2:1-Erfolg über Chile lässt die Portugiesen jubeln.

Dabei scheitert zunächst Rafael Leao mit einem Schuss an die Stange (9.). Cristiano Ronaldo erzielt vor der Pause den vermeintlichen Führungstreffer, aber er steht dabei im Abseits (36.).

Kurz vor dem Seitenwechsel lässt sich Rafael Leao zu einer Tätlichkeit hinreißen und könnte nun für den WM-Auftakt gesperrt werden.

Portugal nutzt die Überlegenheit nach der Pause aus

Daraufhin dürfen sich die Portugiesen nach knapp einer Stunde doch über die Führung freuen.

Goncalo Guedes trifft nach einem herrlichen Steckpass zum 1:0 (58.). Noch vor der Schlussphase erhöht Bruno Fernandes aus rund 20 Metern ins linke Eck auf 2:0 (75.).

Immerhin kommen die Chilenen spät in der Nachspielzeit dank Lucas Cepeda noch zum 1:2-Anschlusstreffer (90+2).

Letztlich bringt Portugal den verdienten WM-Testspielerfolg über die Zeit.

Nun trifft Portugal vor der WM-Endrunde noch auf Nigeria (10.06). Chile verpasste indes zum dritten Mal in Folge die WM.

Mehr zum Thema

Tätlichkeit! Verpasst ein Portugal-Star den WM-Auftakt?

Tätlichkeit! Verpasst ein Portugal-Star den WM-Auftakt?

FIFA WM
2
WM-Testspiel LIVE: Portugal - Chile

WM-Testspiel LIVE: Portugal - Chile

Fußball
Ranking: Wer hat das schönste WM-Trikot?

Ranking: Wer hat das schönste WM-Trikot?

FIFA WM
33
WM-Schock für Argentinien: Verteidiger fällt verletzt aus

WM-Schock für Argentinien: Verteidiger fällt verletzt aus

FIFA WM
7
Dritte Heim-WM, viele Hürden: So tickt Gastgeber Mexiko

Dritte Heim-WM, viele Hürden: So tickt Gastgeber Mexiko

FIFA WM
1
Deutschland vs. USA LIVE - Testspiel für Fußball-WM 2026

Deutschland vs. USA LIVE - Testspiel für Fußball-WM 2026

FIFA WM
Yamal nicht dabei! Die zehn jüngsten Spieler der WM 2026

Yamal nicht dabei! Die zehn jüngsten Spieler der WM 2026

FIFA WM
1

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Chile Portugal (Team, Fußball) Cristiano Ronaldo Rafael Leao Bruno Fernandes Goncalo Guedes