Dank Havertz & Sane! Deutschland bezwingt WM-Gastgeber USA

Deutschland gelingt die Generalprobe für die WM 2026!

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewinnt vor gut gefüllten Rängen in Chicago mit 2:1 (1:1) gegen Co-Gastgeber USA.

Für die DFB-Auswahl ist es der 600. Sieg in der Historie der Nationalmannschaft.

Nagelsmann nimmt im Vergleich zum 4:0-Testspielsieg gegen Finnland zwei Änderungen in seiner Startformation vor. Kai Havertz rückt nach seinem Champions-League-Einsatz für Arsenal für Deniz Undav in die Mannschaft, Leroy Sane ersetzt den verletzten Lennart Karl, der die Weltmeisterschaft aufgrund eines Muskelbündelrisses verpasst.

Havertz trifft früh

Die Personalie Havertz zahlt sich bereits nach drei Minuten aus.

Joshua Kimmich bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld gefühlvoll in den Strafraum, wo der völlig freistehende Angreifer aus kurzer Distanz per Kopf zur frühen Führung einnickt.

Nur zwei Minuten später jubelt der DFB-Anhang erneut. Havertz schnürt zwar vermeintlich seinen Doppelpack, der Treffer wird allerdings aberkannt, weil der Ball vor dem Zuspiel von Leroy Sane bereits die Torlinie überschritten hat.

Die USA tun sich in der Anfangsphase schwer. Sergino Dest versucht es aus der Distanz, zielt aber deutlich zu hoch (14.).

Traumtor bringt USA zurück

In der 37. Minute fällt dennoch der Ausgleich – und zwar sehenswert.

Nach einem Eckball von Christian Pulisic kann Jonathan Tah zunächst per Kopf klären. Der Ball landet jedoch zentral vor dem Strafraum bei Antonee Robinson, der nicht lange zögert und das Leder per linkem Vollspann unhaltbar für DFB-Goalie Oliver Baumann ins rechte Kreuzeck jagt.

Die Fans in Chicago peitschen ihre Mannschaft nun nach vorne. Kurz vor der Pause setzt sich Pulisic gegen Nico Schlotterbeck durch, sein Abschluss wird jedoch von Tah noch entscheidend zur Ecke geblockt (43.).

In einer turbulenten Nachspielzeit fordern die Deutschen nach einem Zweikampf zwischen Jamal Musiala und Malik Tillman einen Elfmeter. Auf der Gegenseite sorgt ein weiterer Pulisic-Abschluss nach einer Ecke für Gefahr.

Sane trifft zur erneuten Führung

Zunächst kommen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel mit viel Schwung aus der Kabine.

Nach einem Ballverlust von Aleksandar Pavlovic leitet Malik Tillman einen gefährlichen Angriff ein. Über Folarin Balogun landet der Ball bei Pulisic, der gleich zweimal an Baumann scheitert. Den Nachschuss setzt Tillman neben das Tor (47.).

Deutschland antwortet prompt. Felix Nmecha zwingt Matt Freese mit einem Distanzschuss zu einer starken Parade (48.).

In der 57. Minute geht die DFB-Elf erneut in Führung. Nach einer sehenswerten Kombination behält Havertz im Strafraum die Übersicht und legt quer auf Leroy Sane. Der oft kritisierte Offensivspieler lässt sich die Chance nicht nehmen und trifft trocken zum 2:1.

Deutschland dem dritten Treffer näher

In der Folge wechseln beide Trainer kräftig durch. Mauricio Pochettino tauscht Mitte der zweiten Halbzeit sogar seine komplette Feldspielerformation aus.

Die besseren Chancen blieben dennoch auf deutscher Seite. Jamie Leweling vergibt nach einem Konter leichtfertig, als er aus aussichtsreicher Position noch einmal querlegt statt selbst abzuschließen (73.).

Auch Deniz Undav (78.) und Nadiem Amiri (83.) verpassen die Vorentscheidung nur knapp. Die besten US-Chancen auf den Ausgleich vergeben Joe Scally (80.) und der Ex-Salzburger Brenden Aaronson per Distanzschuss (86.).

Somit bleibt es beim verdienten 2:1-Erfolg für die Nagelsmann-Elf.

WM-Auftakt gegen Curacao

Deutschland reist damit mit zwei Siegen aus zwei Testspielen und viel Selbstvertrauen zur Weltmeisterschaft.

Zum Auftakt wartet am 14. Juni Curacao auf die DFB-Auswahl. Die USA startet bereits einen Tag früher gegen Paraguay in das Heimturnier.

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