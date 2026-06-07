WM-Testspiel LIVE: Argentinien - Honduras

Leo Messi und Co. testen vor der Weltmeisterschaft daheim gegen Honduras (ab 02:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Argentinier sind mit Österreich, Jordanien und Algerien in Gruppe J und dort großer Favorit auf den ersten Platz.

Der amtierende Weltmeister konnte zuletzt Sambia April mit 5:0 besiegen. Honduras ist 66. der FIFA-Weltrangliste und nicht bei der WM mit dabei. Die Lateinamerikaner remisierten zuletzt im März 2:2 mit Peru.