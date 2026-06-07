England feiert beim WM-Testspiel gegen Neuseeland einen knappen 1:0-Sieg.

Nach einer weitestgehend ideenlosen ersten Hälfte bringt Harry Kane die "Three Lions" kurz vor dem Pausenpfiff per Kopf in Führung (45+2).

Klarerweise wechseln die Engländer nach dem Seitenwechsel ihre Elf ordentlich durch.

Letztlich bringt die Tuchel-Elf den knappen Vorsprung über die Zeit.

England trifft in Gruppe L zum WM-Auftakt mit Kroatien (17.06.) auf den schwersten Gegner. Zudem warten Ghana und Panama auf den Vize-Europameister.

Neuseeland ist in Gruppe G mit Belgien, Ägypten und dem Iran eher ein Außenseiter.

Bosnien verpasst trotz Führung einen Sieg gegen Panama

Für Bosnien und Herzegowina endet indes die letzte Partie vor der WM-Endrunde mit einem 1:1-Remis gegen Panama.

Zunächst bringt Schalke-Akteur Nikola Katic die Bosnier in Führung (23.). doch Panama kommt noch vor der Pause durch Jiovany Ramos zum 1:1-Ausgleich (45+4).

Bosnien will nun beim WM-Comeback nach 12 Jahren in Gruppe B gegen die Schweiz, Kanada und Katar überzeugen.

Panama ist indes in Gruppe L gegen eben England, Kroatien und Ghana der große Außenseiter.

Schweiz nur mit Remis gegen Australien

Auch die Schweiz muss sich mit einem 1:1 gegen Australien zufriedengeben.

Dan Ndoye sorgt für die durchaus verdiente 1:0-Führung zur Pause (14.). Allerdings kämpfen sich die Australier zunehmend besser in die Partie und jubeln dank Tete Yengi noch über den 1:1-Treffer (56.).

Die Schweiz visiert bei der WM-Endrunde in Gruppe B gegen Kanada, Katar und eben Bosnien und Herzegowina den Gruppensieg an.

Australien wird in Gruppe D gegen Co-Gastgeber USA, die Türkei und Paraguay ums Weiterkommen kämpfen.