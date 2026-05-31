Mexiko und Ecuador mit erfolgreichen WM-Testläufen

In elf Tagen beginnt mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

WM-Tippspiel: Gewinnt tolle Preise >>>

Die Mexikaner, die in ihrer Gruppe neben Südafrika noch auf Tschechien und Südkorea treffen, konnten ihren vorletzten Test mit Glück siegreich bestreiten.

In einem Testspiel im kalifornischen Pasadena gewinnen "El Tri" gegen Australien knapp mit 1:0, das Siegestor erzielt Johan Vázquez in der 28. Minute nach einer Ecke per Kopf.

Allerdings hat Mexiko gehörig Mühe, die besseren Chancen über das Spiel gesehen haben die "Socceroos", Toure trifft etwa kurz vor der Pause aufs leere Tor nicht.

Vor dem Start der Weltmeisterschaft bestreiten beide Teams noch einen abschließenden Test, Mexiko spielt am Donnerstag gegen Serbien, Australien am Samstag gegen die Schweiz.

Ecuador siegt knapp, Südkorea klar

Auch Ecuador darf in einem Testspiel zweier WM-Teilnehmer einen Erfolg bejubeln, gegen Saudi-Arabien gewinnt man knapp mit 2:1. Die Tore erzielen Jackson Porozo (35.) und Anthony Valencia (51.) bzw. Ahmed Mandash (87.).

Bei Ecuador, Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft, fehlen allerdings mit Willian Pacho und Piero Hincapié noch zwei Starspieler, die beiden standen sich im Champions-League-Finale gegenüber.

Einen Kantersieg fährt Südkorea ein, beim 5:0 über Trinidad und Tobago erzielen Heung-min Son und Gue-sung Cho einen Doppelpack, mit Hee-chan Hwang trifft auch ein Ex-Salzburger.