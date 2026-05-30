-
WM 2026: Kann Österreich die EURO übertreffen?Standpunkt
-
Wenn heute WM-Wäre: Haralds ÖFB-Startelf für JordanienAnsakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Lothar MatthäusStammtisch
-
Hat Rangnick die Richtigen nominiert?Standpunkt
-
Der ÖFB-Kader im WM-CheckAnsakonferenz
-
Ansakonferenz: Das ist unser WM-KaderAnsakonferenz
-
ÖFB-Team: So gut wie nie?Standpunkt
-
Kalajdzic: Fixstarter bei der WM 2026?Ansakonferenz
NEWS
Nach Verletzung: Grillitsch trainiert wieder voll mit ÖFB-Team
Patrick Wimmer übte am Samstag hingegen abseits seiner Kollegen.
Florian Grillitsch hat am Samstag am ÖFB-Campus in Wien erstmals in diesem Lehrgang ein komplettes Training mit der österreichischen Nationalmannschaft absolviert.
Der Mittelfeldmann aus Niederösterreich, der aufgrund einer Muskelverletzung seit Ende April kein Pflichtspiel mehr bestritt, hatte bereits Teile der Freitag-Einheit mitgemacht.
Patrick Wimmer übte abseits seiner Kollegen, sein Einstieg ins Teamtraining dürfte noch etwas auf sich warten lassen.
Wenige Stunden nach der Einheit erhielten die ÖFB-Kicker in Wien-Aspern Besuch von Fanclub-Vertretern. Dabei stimmte man sich gemeinsam auf die Endrunde in Nordamerika ein.