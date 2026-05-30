Nach Verletzung: Grillitsch trainiert wieder voll mit ÖFB-Team

Florian Grillitsch hat am Samstag am ÖFB-Campus in Wien erstmals in diesem Lehrgang ein komplettes Training mit der österreichischen Nationalmannschaft absolviert.

Der Mittelfeldmann aus Niederösterreich, der aufgrund einer Muskelverletzung seit Ende April kein Pflichtspiel mehr bestritt, hatte bereits Teile der Freitag-Einheit mitgemacht.

Patrick Wimmer übte abseits seiner Kollegen, sein Einstieg ins Teamtraining dürfte noch etwas auf sich warten lassen.

Wenige Stunden nach der Einheit erhielten die ÖFB-Kicker in Wien-Aspern Besuch von Fanclub-Vertretern. Dabei stimmte man sich gemeinsam auf die Endrunde in Nordamerika ein.