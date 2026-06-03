ÖFB-Gegner Argentinien muss um Offensiv-Juwel bangen

Titelverteidiger Argentinien droht kurz vor Beginn der Fußball-WM ein personeller Rückschlag.

Toptalent Nico Paz kämpft mit hartnäckigen Knieproblemen und könnte nach Ende der Nominierungsfrist noch aus dem Kader des Gruppengegners der ÖFB-Auswahl gestrichen werden, wie die spanische Zeitung "As" am Mittwoch berichtete.

Paz verpasste wegen der Knieverletzung bereits das Finish in der italienischen Serie A für Como 1907.

Wichtige Rolle

Der 21-jährige Offensivspieler spielt in den Personalplanungen von Cheftrainer Lionel Scaloni eine wichtige Rolle und gilt bei Argentinien als Kandidat für die Startformation.

Fällt Paz (acht Länderspiele) aus, dürfte Emiliano Buendia von Europa-League-Gewinner Aston Villa ins Aufgebot der Argentinier um Kapitän Lionel Messi nachrücken.

Duell mit Spanien?

Argentinien ist dreieinhalb Jahre nach dem WM-Titel von Katar einer der Mitfavoriten beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Zum Duell mit Österreich kommt es im zweiten Spiel der Gruppe J am 22. Juni in Arlington.

Patzt entweder Weltmeister Argentinien oder Europameister Spanien in der Vorrunde, könnte es bereits in der Runde der letzten 32 zu einem Duell der beiden Fußball-Schwergewichte kommen.