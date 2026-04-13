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Österreich-Rückkehr? Christian Ilzer schließt zwei Klubs aus

Der Ex-Sturm-Coach kann sich eine Rückkehr nach Österreich durchaus vorstellen, zwei Mannschaften kann er dabei aber ausschließen.

Österreich-Rückkehr? Christian Ilzer schließt zwei Klubs aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Vergangene Saison wagte Christian Ilzer mitten im Herbst den Sprung ins Ausland. Von Sturm Graz zog es ihn zur TSG Hoffenheim, wo er aktuell mit Rang sechs sich Hoffnungen auf europäischen Fußball machen darf. Die Tabelle >>>

Nachdem er Sturm zum Double geführt hat, hat sich der Steirer im schwarzen Teil der steirischen Landeshauptstadt unsterblich gemacht. Entsprechend dürfte der ein oder andere Fan des Meisters auf eine Rückkehr Ilzers hoffen.

Zwei Klubs werden ausgeschlossen

In der "Sky"-Sendung "Talk & Tore" schließt der TSG-Coach dies tatsächlich nicht aus. "Vor Sturm Graz würde ich mich nie verschließen", so Ilzer.

Grundsätzlich zeigt er sich offen für den Schritt zurück in sein Heimatland. Den Weg zum FC Red Bull Salzburg, mit dem Weggefährte Andreas Schicker in der Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde, würde Ilzer aber nicht mitgehen. Auch Sturm-Rivale GAK sei niemals eine Option.

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Gerald Scheiblehner (49)
Jürgen Säumel (41)

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