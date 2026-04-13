Titel verteidigt: McIlroy erneut Masters-Champion - Straka 41.

Golfstar Rory McIlroy hat zum zweiten Mal das Masters in Augusta/Georgia gewonnen.

Der Nordire siegt am Sonntag (Ortszeit) mit einem Schlag Vorsprung auf den Weltranglistenersten Scottie Scheffler aus den USA. McIlroy verteidigt damit seinen Titel aus dem Vorjahr, als er nach vielen Anläufen erstmals beim legendären Major im Augusta National GC triumphierte. Sepp Straka landet nach einem misslungenen Schlusstag auf Rang 41.

McIlroy war zusammen mit US-Profi Cameron Young in Führung liegend in den Schlusstag gegangen und verliert diese zunächst durch ein Doppelbogey und ein Bogey auf den Bahnen 4 und 6. Der 36-Jährige kämpft sich aber Schlag um Schlag wieder an die Spitze und gibt diese nicht mehr her - auch wenn er es am Schlussloch noch einmal spannend macht.

Am Ende reicht McIlroy eine mäßige 71er-Runde sowie gesamt 12 unter Par für sein zweites grünes Jackett und um erneut die Clubhaus-Trophäe in die Höhe zu stemmen. Für seinen sechsten Majorsieg streicht der Weltranglistenzweite 4,5 Millionen Dollar (3,84 Mio. Euro) Preisgeld ein.

Verpatzte Schlussrunde von Straka

Erst im Vorjahr hatte McIlroy seine lange Durststrecke an der Magnolia Lane beendet und mit dem Sieg den Karriere-Grand-Slam komplettiert. Mit der Titelverteidigung beim Masters Tournament schließt er in einen elitären Kreis auf: Bisher war dies nur den Golflegenden Jack Nicklaus (1965/66), Nick Faldo (1989/90) und Tiger Woods (2001/02) gelungen. Scheffler verbessert sich derweil am Sonntag mit einer 68 noch von sieben auf zwei, während sich Young, die Engländer Justin Rose und Tyrrell Hatton sowie Russell Henley aus den USA den dritten Platz teilen.

Für Österreichs Topgolfer Sepp Straka ist das erste Major des Jahres unterdessen nicht nach Wunsch zu Ende gegangen. Der 32-jährige Wiener verzeichnet eine 76er-Schlussrunde und fiel dadurch auf Rang 41 zurück. Mit insgesamt 290 Schlägen (2 über Par) bleibt der zweifache Ryder-Cup-Champion auch bei seinem fünften Antreten im Augusta National GC knapp über Platzstandard (288). Straka darf sich immerhin noch mit knapp 83.000 Dollar (rund 71.000 Euro) Preisgeld trösten.

Ungenauigkeiten im Spiel des ÖGV-Asses führen am Schlusstag beim ersten Major des Jahres zu gleich sechs Bogeys, nur auf den Bahnen 7 und 15 gelingt Straka jeweils ein Birdie. Mit seiner schwächsten Runde in dieser Woche büßt er noch ein Dutzend Plätze in der Endabrechnung ein und kommt daher auch nicht in die Nähe seines bisher besten Masters-Ergebnisses. Vor zwei Jahren war Straka im Golf-Heiligtum geteilter 16. geworden.