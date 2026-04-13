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Tages- und Gesamtsieg, plus Kitz-Wildcard! Baltl räumt richtig ab

Steirer schafft am Finaltag des Audi Circuit das "Triple" und darf sich nun Ende Mai auf die Teilnahme bei der Austrian Alpine Open in Kitzbühel freuen.

Tages- und Gesamtsieg, plus Kitz-Wildcard! Baltl räumt richtig ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Timon Baltl ist der überragende Spieler am Finaltag des Audi Circuit im GC Murhof.

Nach seinem Erfolg am Samstag legt der Lokalmatador am Sonntag nach, gewinnt mit einer überragenden 63er-Runde (-9) auch das vierte und letzte Turnier der Serie und darf sich mit dem Gesamtscore von 263 Schlägen (-25) über seinen zweiten Audi-Circuit-Gesamterfolg nach 2023 freuen.

Zudem sichert sich Baltl mit dem Erfolg auch eine Wildcard für die Austrian Alpine Open im Rahmen der DP World Tour vom 28. bis 31. Mai in Kitzbühel.

Baltl: Solider Start in Kärnten

Baltl startet mit den Rängen 11 im GC Schloss Finkenstein und 3 im GC Klagenfurt-Seltenheim solide in die vier Runden umfassende Serie.

Bei der Entscheidung im GC Murhof zündet er den Turbo. Das erste Turnier auf seinem Heimatplatz gewinnt er am Samstag mit einer 64 (-8), am Finaltag umrundet er den Par-72-Kurs mit einer grandiosen 63 (-9).

Nemecz und Zemmer um 5 Schläge distanziert

Damit verweist Baltl in der Gesamtwertung mit 263 Schlägen (-25) den vierfachen Audi Circuit-Triumphator Lukas Nemecz und den stark spielenden Italiener Aron Zemmer (je 268/-20) mit Respektabstand auf Platz zwei.

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Baltl mit der Wildcard für Kitz
Foto: ©GEPA

"Das war ein Traumwochenende für mich, an dem ich richtig gutes Golf gespielt habe. Dass ich mich gegen so starke Spieler wie Luki (Lukas Nemecz, Anm.), Reggy (Niklas Regner, Anm.) und Aron (Zemmer, Anm.) durchsetzen konnte, bedeutet mir viel. Ich wollte unbedingt die Wildcard für die Austrian Alpine Open holen, das hat in dieser Woche für mich oberste Priorität gehabt", meint Baltl bei der Siegerehrung.

Baltl: "Habe im Winter gut gearbeitet"

"Zwei Tagessiege zu feiern und die Gesamtwertung zu gewinnen, ist natürlich unglaublich schön. Es zeigt, dass ich im Winter gut gearbeitet habe und mein Spiel in die richtige Richtung geht", jubelt der 31-Jährige, der zudem ein Preisgeld in Höhe von 8.375 Euro einstreifte.

Besonders groß ist die Freude beim Grazer über das Startticket für das DP World Tour-Highlight Ende Mai in Kitzbühel. "Es ist für jeden Österreicher cool, wenn man beim größten Turnier des Landes abschlagen darf und die Chance bekommt, dort zu zeigen, was man draufhat. Entsprechend motiviert werde ich mich in den kommenden Wochen auf die Austrian Alpine Open vorbereiten", betont Baltl. 

Nemecz fand auf seinem Heimkurs keinen Rhythmus

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Die Sieger beim Finale am Murhof
Foto: ©GEPA

Für Lukas Nemecz läuft es am Murhof nicht ganz nach Wunsch.

Mit zwei 68er-Runden (-4) am Wochenende landet der Steirer in der Tageswertung auf Rang neun und wird mit fünf Schlägen Rückstand auf Baltl Gesamt-Zweiter.

"Über die vier Turniere war es ein solider Auftritt von mir, aber um ganz vorne zu sein, war es nicht gut genug. Bei den zwei Turnieren in Kärnten habe ich noch sehr gut gespielt, aber hier am Murhof habe ich irgendwie meinen Rhythmus verloren und bin nicht so richtig ins Spielen gekommen. In Anbetracht dessen ist es schon okay, dass ich hier am Wochenende zweimal vier unter Par gespielt habe", analysiert Nemecz.

Für Landsmann Timon Baltl gibt es lobende Worte: "Er ist der verdiente Sieger des Audi Circuit, fünf Schläge sind schon ein ordentlicher Vorsprung. Ich freue mich extrem für ihn, dass er sich mit dem Gesamtsieg auch eine Wildcard für Kitzbühel geholt hat."

David Ennsmann der überragende Amateur

Eine starke Vorstellung liefert auch David Ennsmann ab, der bei allen vier Turnieren einen Score in den roten Zahlen notiert und mit gesamt 274 Schlägen (-14) die Amateurwertung des Audi Circuit für sich entscheidet.

"Es war eine Mega-Woche für mich, in der ich erstmals in vier Runden einen zweistelligen Score unter Par gespielt habe. Es gibt mir extrem viel Auftrieb, dass ich so gut in die Saison gestartet bin", meint der für den GC Am Mondsee spielende Salzburger.

Hinter Baltl teilen sich in der Tageswertung des Finalturniers die Steirer Niklas Regner und Peter Knotz sowie der Ungar Richárd Sárközi mit jeweils 65 Schlägen (-7) Platz zwei.

Der Steirer Jakob Lotschak reiht sich als bester Amateur mit einer 66 (-6) schlaggleich mit dem niederösterreichischen Pro Daniel Hebenstreit an der fünften Stelle ein.

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