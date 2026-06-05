Geglücktes Söndergaard-Debüt: ÖFB-Frauen gewinnen Jubiläumsspiel

Das österreichische Frauen-Nationalteam hat im 250. Länderspiel der Geschichte den ersten Sieg in dieser WM-Qualifikation gefeiert.

Beim Debüt von Teamchef Lars Söndergaard feiert Österreich am Sportclub-Platz vor 3.350 Fans einen 1:0-Sieg über Slowenien. Damit ist die Revanche für die 0:1-Niederlage in Koper Anfang März geglückt.

Die Österreicherinnen beginnen sehr aktiv und mit viel Ballbesitz, Chiara D'Angelo wird gleich zu Beginn mit einer Doppelchance gefährlich (5./6.). Nach etwas mehr als zehn Minuten kommen die Gäste aber besser ins Spiel.

Während Verena Hanshaw kurz darauf auf der Linie klären kann (14.), werden die Sloweninnen vor allem durch hohe Bälle und Standards gefährlich, Kaja Korosec lässt eine gute Chance zur Führung der "Drachen" aus (32.).

Kurz vor dem Seitenwechsel haben aber die ÖFB-Frauen noch eine Möglichkeit zur Führung, Eileen Campbell trifft aber nur die Stange (45.).

Naschenweng lässt ÖFB-Frauen jubeln

Die Söndergaard-Truppe kommt mit Schwung aus der Kabine und belohnt sich in Minute 54 mit dem 1:0: D'Angelos Flanke findet Julia Hickelsberger-Füller, deren Abschluss die slowenische Torfrau Zala Mersnik noch von der Linie kratzen kann, Katharina Naschenweng wuchtet den Ball per Abstauber aber über die Linie.

Die Österreicherinnen bleiben auch im Anschluss am Drücker, Naschenweng trifft bei einem Fernschuss aber nur die Latte (72.).

In der Schlussphase kann sich ÖFB-Torfrau Mariella El Sherif mit einer Parade auszeichnen (81.). Trotz großen Drucks der Sloweninnen in der Schlussphase hält die Defensive der Gastgeberinnen Stand. In den Schlusssekunden treffen die Gäste noch die Latte (90.+4).

Mit dem geglückten Debüt von Söndergaard zieht Österreich an Slowenien in der Tabelle der Gruppe A4 vorbei und hat nun einen Zähler Vorsprung. Auf Norwegen fehlen fünf Punkte, auf die führenden Deutschen sechs Punkte - das Parallelspiel findet erst später am Abend statt.