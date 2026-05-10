Der SK Sturm kann doch noch gewinnen!

Nach fünf Unentschieden in Folge feiern die Grazer in der 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen überzeugenden 4:2-Auswärtssieg beim TSV Hartberg und vertagen die Meisterschafts-Entscheidung auf den letzten Spieltag!

Ereignisreicher Start

Dabei erwischen die Grazer einen regelrechten Traumstart: Sturm geht nach der ersten Ecke in Führung. Die Hereingabe von Gazibegovic kommt perfekt auf den Kopf von Vallci, der Sturm mit seinem zweiten Saisontor per Kopf in Führung bringt (2.).

Doch Hartberg kommt zurück: Kainz kann ohne Müh und Not einen schönen Querpass auf den komplett verwaisten Pazourek spielen, der mit dem zweiten Ballkontakt eiskalt abschließt und Khudyakov keine Abwehrchance lässt (10.).

Sturm baut Führung aus

Nur wenig später gehen die Grazer aber erneut in Führung. Nach einem weiten Einwurf von Mitchell versucht es Karic direkt. Sein scharfer Linksschuss wird von Markus unglücklich abgefälscht und lässt Hülsmann keine Chance (14.).

Noch vor der Pause erhöht der amtierende Meister noch einmal: Schöne Kombination zwischen Fosso und Karic, der eine perfekte Flanke in die Mitte schlägt. Dort kommt Kiteishvili angelaufen und versenkt den Ball zu seinem 15. Saisontor per Kopf in den Maschen (25.).

Elfer bringt Spannung

Die zweite Hälfte beginnt aus Hartberger Sicht gut. In der 53. Minute kommt Stankovic im Strafraum zu spät gegen Hoffmann und verursacht einen Strafstoß.

Dabei hat der Sturm-Kapitän Glück, nicht vorzeitig unter die Dusche geschickt zu werden. Schiedsrichter Sadikovski belässt es bei dem kurz zuvor verwarnten Stankovic aber bei einer Ermahnung. Fridrikas verwandelt den ausstehenden Elfmeter souverän und verkürzt auf 2:3 (56.).

Nachdem die Angriffe der Hartberger verebben, macht Sturm in Person von Luca Weinhandl den Deckel drauf! Schlechter Pass der Hartberger Defensive und der 17-jährige Weinhandl trifft sehenswert zu seinem ersten Bundesliga-Tor und zum 4:2 für Sturm.

Meisterschaft weiter offen

Das ist auch der Schlusspunkt. Sturm ist seit 12 Pflichtspielen unbesiegt und wahrt die Chance auf den dritten Meistertitel in Folge. Die Grazer müssen zuhause gegen Rapid gewinnen und dabei auf Schützenhilfe der Wiener Austria hoffen.

Fix ist jetzt schon der Vizemeistertitel für die Grazer. Hartberg hingegen ist sicher Sechster und ohne Chance auf einen internationalen Startplatz.