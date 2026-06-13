Kurz vor Start: Diebe stehlen Trainingsutensilien von England

Bittere Nachrichten für das englische Nationalteam!

Noch bevor die "Three Lions" überhaupt in ihrem WM-Quartier in Kansas City angekommen sind, wurden sie bereits Opfer eines Diebstahls.

Wie die "BBC" berichtet, wurden Fahrzeuge, die Ausrüstung zum Trainingsgelände transportierten, aufgebrochen. Noch ist nicht ganz sicher, was gestohlen wurde. Es wird aber befürchtet, dass unter anderem Bälle und Fußballschuhe weg seien.

Auftakt gegen Kroatien

Die Mannschaft wird zwar erst am Samstag in Kansas City ankommen, die Utensilien waren aber bereits vorab dorthin unterwegs. Weitere Details zum Umfangs des Diebstahls gibt es noch nicht, die Polizei stehe aber in Kontakt mit dem Verband.

England startet am Mittwochabend (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gegen Kroatien ins Turnier.