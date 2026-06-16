Iran Iran IRI
Neuseeland Neuseeland NZL
Endstand
2:2
1:1 , 1:1
  • Ramin Rezaeian
  • Mohammad Mohebi
  • Elijah Just
  • Elijah Just
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VIDEO: Ex-LigaZwa-Spieler schießt Neuseeland zu Punkt gegen Iran

Der ehemalige SKN-Spieler bringt sein Land zweimal in Führung, der Iran kommt jedoch beide Male zurück. Die Highlights im VIDEO:

Textquelle: © LAOLA1
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Neuseeland kann in Gruppe G gegen den Iran zweimal vorlegen, muss jedoch immer den Ausgleich hinnehmen und sich mit einem 2:2 zufriedengeben.

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Bereits nach sieben Minuten zappelt der Ball zum ersten Mal im Tor. Just bringt sein Team in Führung. Die Freude hält jedoch nicht lang, Iran gleicht nach rund einer halben Stunde durch Rezaeian aus.

Nach der Pause ist es erneut der frühere LigaZwa-Kicker Just, der seinen zweiten Treffer verbucht (55.), ehe rund zehn Minuten später (64.) diesmal Mohebi zum Jubel über das 2:2 abdreht.

Die Highlights gibt es im Video:

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