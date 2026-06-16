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WM 2026 LIVE: Neuseeland geht gegen den Iran früh in Führung

Die Iraner treffen in Runde eins bei der WM in Gruppe G auf Neuseeland. LIVE-Infos:

WM 2026 LIVE: Neuseeland geht gegen den Iran früh in Führung Foto: © IMAGO / Buzzi
Textquelle: © LAOLA1
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Der Iran trifft bei der Weltmeisterschaft in der ersten Runde auf Neuseeland (ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Neben dem Iran und Neuseeland komplettieren Ägypten und Belgien eine durchaus ausgeglichene Gruppe G. Die Iraner mit Kapitän Taremi (Bild) konnten beim letzten Test 2:0 gegen Mali gewinnen.

Neuseeland musste sich zuletzt 0:1 gegen Fußballgroßmacht England geschlagen geben. Generell konnte man nur einen Sieg aus den letzten fünf absolvierten Partien einfahren.

LIVE-Ticker:

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