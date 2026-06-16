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Iran IRI
Neuseeland NZL
Live
1:11:1
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Ramin Rezaeian
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Elijah Just
NEWS
WM 2026 LIVE: Neuseeland geht gegen den Iran früh in Führung
Die Iraner treffen in Runde eins bei der WM in Gruppe G auf Neuseeland. LIVE-Infos:
Der Iran trifft bei der Weltmeisterschaft in der ersten Runde auf Neuseeland (ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Neben dem Iran und Neuseeland komplettieren Ägypten und Belgien eine durchaus ausgeglichene Gruppe G. Die Iraner mit Kapitän Taremi (Bild) konnten beim letzten Test 2:0 gegen Mali gewinnen.
Neuseeland musste sich zuletzt 0:1 gegen Fußballgroßmacht England geschlagen geben. Generell konnte man nur einen Sieg aus den letzten fünf absolvierten Partien einfahren.