Der Iran trifft bei der Weltmeisterschaft in der ersten Runde auf Neuseeland (ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Neben dem Iran und Neuseeland komplettieren Ägypten und Belgien eine durchaus ausgeglichene Gruppe G. Die Iraner mit Kapitän Taremi (Bild) konnten beim letzten Test 2:0 gegen Mali gewinnen.

Neuseeland musste sich zuletzt 0:1 gegen Fußballgroßmacht England geschlagen geben. Generell konnte man nur einen Sieg aus den letzten fünf absolvierten Partien einfahren.

LIVE-Ticker: