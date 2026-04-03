Neuer Ghana-Teamchef? Das sagt Jogi Löw

Joachim Löw wird wohl nicht neuer Teamchef von Ghana.

Gegenüber "Sky" dementiert der 66-Jährige eine Kontaktaufnahme durch den Verband. "Mit mir hat offiziell niemand von Ghana gesprochen", sagt Löw, der seit fünf Jahren keinen Job als Trainer mehr bekleidet hat.

Das ghanaische Portal "GhanaSoccernet" hatte zuvor berichtet, dass Löw und Ghana sich in Verhandlungen über ein Engagement zur WM 2026 befinden würden (mehr dazu>>>).

Ghana hatte seinen Trainer Otto Addo nach der 1:2-Niederlage gegen Deutschland entlassen. Zuvor gewann das ÖFB-Team mit 5:1 gegen die "Black Stars".

Sabitzer: "Ghana ist nicht irgendeine Truppe"

Für ein mögliches Löw-Engagement hätte dessen guter Kontakt zum Technischen Direktor Winfried Schäfer gesprochen. Der 76-Jährige zeigte sich gegenüber der deutschen Agentur dpa aber auch überrascht von den Berichten um eine Löw-Verpflichtung. Möglich ist, dass Schäfer selbst auf die Trainerbank zurückkehrt.

Bei der WM trifft Ghana auf England, Kroatien und Panama.