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Manchester-City-Star könnte WM verpassen

Der Offensivspieler hat seinen Stammplatz bei den "Citizens" verloren. Im Nationalteam konnte er jüngst kaum Akzente setzen.

Manchester-City-Star könnte WM verpassen Foto: © GETTY
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Phil Foden von Manchester City muss die Weltmeisterschaft möglicherweise von zu Hause aus verfolgen.

Englands Teamchef Thomas Tuchel sagte nach dem Länderspiel-Doppel gegen Uruguay (1:1) und Japan (0:1), dass es für den 25-jährigen Offensivspieler keine Garantie auf einen Platz im WM-Kader gebe.

Foden war der einzige Spieler, der gegen Uruguay und Japan jeweils in der Startelf stand. Er konnte aber nicht viele Akzente setzen.

Dabei sei der 49-fache Nationalspieler im Training "hervorragend" gewesen, wie Tuchel festhielt. Er habe aber "Schwierigkeiten, dies auf dem Platz zu zeigen."

Bei den Citizens hatte Foden zuletzt seinen Stammplatz verloren. Im Herbst, als er in vier Spielen in Folge insgesamt sechs Tore schoss, zeigte er sich noch in bester Form.

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