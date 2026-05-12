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Neue Aufgabe für Kult-Trainer Christian Streich

Der langjährige Trainer des SC Freiburg tritt bei der anstehenden WM als Experte in Erscheinung. Es handelt sich jedoch nur um vereinzelte Einsätze.

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Vor ziemlich genau zwei Jahren endete die Ära von Christian Streich beim SC Freiburg. Seit dem Eintritt in den Trainer-Ruhestand ist es ruhig um den mittlerweile 60-Jährigen geworden.

Doch das dürfte sich nun ändern. Denn bei der anstehenden Weltmeisterschaft wird der ehemalige Bundesligatrainer als TV-Experte für den ZDF im Einsatz sein. Das kündigte der öffentlich-rechtliche Fernsehsender rund einen Monat vor Turnierbeginn in einer Pressemitteilung an.

Drei Einsätze bereits terminiert

Seinen ersten Einsatz wird er beim WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika haben. Zur Vorbereitung wird er sich bereits vorab Spiele der beiden Mannschaften ansehen. "Und dann gehe ich ins ZDF-Studio und diskutiere das mit den anderen in der Runde", so der ehemalige Übungsleiter der ÖFB-Legionäre Philipp Lienhart, Michael Gregoritsch und Junior Adamu. "Ich hoffe, die Spielszenen aus Trainersicht so zu erklären, dass dies für die Zuschauer zuhause auch nachvollziehbar und einleuchtend ist", wird Streich in der Aussendung zitiert.

Neben dem Eröffnungsspiel wird der 60-Jährige auch am 17. Juni (Portugal - DR Kongo, England - Kroatien) sowie am 20. Juni (Niederlande - Schweden, Deutschland - Elfenbeinküste) im Einsatz sein und seine Expertise abgeben. Auch im weiteren Turnierverlauf soll Streich noch zum Einsatz kommen, die genauen Termine stehen aber noch nicht fest.

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