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Ljubicic: "Niemand möchte unter solchen Umständen nachrücken"

Dejan Ljubicic fährt als nachnominierter Spieler zur WM. Der Schalke-Kicker freut sich, auch wenn er die Umstände um Baumgartner bedauert.

Ljubicic: "Niemand möchte unter solchen Umständen nachrücken" Foto: © IMAGO / Sven Simon
Textquelle: © LAOLA1
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Durch den Ausfall von Christoph Baumgartner schafft Schalke-Legionär Dejan Ljubicic doch noch den Sprung auf den WM-Zug.

Der Ex-Rapid-Kapitän rückt als 26. Mann in den ÖFB-Kader von Ralf Rangnick nach.

"Natürlich habe ich mich sehr über die Nominierung gefreut. Es ist eine große Ehre und zugleich eine Bestätigung für die harte Arbeit, die ich in den vergangenen Monaten investiert habe", so Ljubicic gegenüber "5min.at"

Mitgefühl mit Baumgartner

Der Schalker fühlt sich gut in Form, durfte er mit dem Aufstieg doch jede Menge Selbstvertrauen tanken.

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch. "Gleichzeitig gilt mein Mitgefühl dem Spieler, dessen Ausfall diese Situation überhaupt erst möglich gemacht hat. Ich wünsche ihm von Herzen eine schnelle und vollständige Genesung. Niemand möchte unter solchen Umständen nachrücken, und deshalb stehen die besten Wünsche für seine Gesundheit an erster Stelle", so Ljubicic in Richtung Christoph Baumgartner.

Nach der Aufstiegssaison wartet jetzt auf den 28-Jährigen ein Duell mit Lionel Messi auf der größten Bühne des Weltfußballs.

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