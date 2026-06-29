NEWS

Nach WM-Aus: Morddrohung gegen Südkoreas Trainer

In einem südkoreanischen Online-Forum hat ein anonymer Nutzer gedroht, den Trainer töten zu wollen. Nun hat die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen verschärft.

Nach WM-Aus: Morddrohung gegen Südkoreas Trainer Foto: © IMAGO / Branislav Racko
Textquelle: © APA
Kommentare

Nach Südkoreas enttäuschendem Ausscheiden bei der Fußball-WM hat die Polizei verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für die Rückkehr der Nationalmannschaft am Flughafen Incheon angekündigt.

Anlass ist vor allem der grassierende Groll gegen den bereits zurückgetretenen Trainer Hong Myung-bo. In einem südkoreanischen Online-Forum hat ein anonymer Nutzer gar gedroht, Hong am Tag seiner Rückkehr am Flughafen töten zu wollen.

So werden laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme 160 Polizeibeamte am Flughafen Incheon stationiert sein, der Flughafenbetreiber werde zudem ein 25-köpfiges Security-Team mobilisieren.

Bereits 2014 bei WM gescheitert

Hong war schon bei der WM 2014 als Nationaltrainer des Landes gescheitert. Damals schied die Mannschaft sang- und klanglos mit nur einem Punkt aus drei Spielen aus. Dennoch wurde der ehemalige Generalsekretär im Juli 2024 wieder Nationaltrainer.

Nun gilt der 57-Jährige im öffentlichen Diskurs als Hauptverantwortlicher für das erneut frühe Ausscheiden in einer Gruppe mit Mexiko, Südafrika und Tschechien.

Auch deshalb kündigte er bereits seinen Rücktritt an.

Selbst Südkoreas Präsident forderte Konsequenzen. Er sei "angesichts dieses unerwarteten Ergebnisses nicht nur verblüfft, sondern empfinde es geradezu als absurd", schrieb Lee Jae-myung in einem ausführlichen Statement bei X.

Mehr zum Thema

Nach bitterem WM-Aus! Südkorea-Trainer tritt zurück

Nach bitterem WM-Aus! Südkorea-Trainer tritt zurück

Fußball WM
5
Anna Gasser: "Wird mir nicht leicht gemacht, aufzuhören"

Anna Gasser: "Wird mir nicht leicht gemacht, aufzuhören"

Fußball WM
1
Angst vor Pfiffen? Warum bleibt Trump der WM bisher fern?

Angst vor Pfiffen? Warum bleibt Trump der WM bisher fern?

Fußball WM
7
Fan geht viral: Algerier feiert ÖFB-Ausgleich ausgelassen

Fan geht viral: Algerier feiert ÖFB-Ausgleich ausgelassen

Fußball WM
11
Kurios: Ecuador wechselt während der WM den Kapitän

Kurios: Ecuador wechselt während der WM den Kapitän

Fußball WM
Südafrika-Trainer vertagt nach WM-Aus Zukunfts-Entscheidung

Südafrika-Trainer vertagt nach WM-Aus Zukunfts-Entscheidung

Fußball WM
Kalajdzic über Spanien: "Wir werden hingehen, um weiterzukommen"

Kalajdzic über Spanien: "Wir werden hingehen, um weiterzukommen"

ÖFB-Team
80

Kommentare

Fußball Südkorea (Team Fußball) FIFA WM 2026 Heung-Min Son Fußball WM