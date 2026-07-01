NEWS

Nach Aus im Elferschießen: Teamchef tritt zurück

Der Trainer hatte seine Zukunft bereits nach dem Spiel offen gelassen. Über Nacht habe er eine Entscheidung getroffen.

Nach Aus im Elferschießen: Teamchef tritt zurück Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ronald Koeman ist nicht länger niederländischer Teamchef.

Das teilt der 63-Jährige auf seinem Instagram-Profil mit. Er habe in der vergangenen Nacht den Entschluss gefasst, seine Zeit als "Bondscoach" zu beenden. Zuvor war die Niederlande gegen Marokko im Sechzehntelfinale der WM ausgeschieden.

"Wenn ich auf meine Laufbahn zurückblicke, empfinde ich vor allem Stolz und Dankbarkeit", so Koeman. Er war auch bei Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, Alkmaar, Feyenoord, Southampton, Everton und dem FC Barcelona als Coach tätig. Viele Menschen und Vereine hätten ihn geprägt und ihm Erinnerungen geschenkt, die ein Leben lang bleiben würden.

"Wir alle träumten von einer WM..."

"Gerade deshalb schmerzt es, dass meine Zeit bei Oranje so endet. Wir alle träumten von einer Weltmeisterschaft, bei der wir Geschichte schreiben würden. Das ist uns leider nicht gelungen. Niemand ist darüber enttäuschter als ich", so Koeman. Als Teamchef trage er aber Verantwortung.

Er habe über die Jahre gelernt, dass es wichtigers gebe als Fußball. Konkret bedankt sich Koeman für die Unterstüzung seiner Frau Bartina, die ihn trotz einer Erkrankung immer unterstützt habe.

Koeman bedankte sich auch bei allen Spielern, dem Staff, den Mitarbeitern des Verbands - und den Fans. "Es war eine große Ehre, die Niederlande als Nationaltrainer vertreten zu dürfen."

Koeman war ab Jänner 2023 Trainer der Niederlande, bereits zwischen 2018 und 2020 coachte er "Oranje" in 20 Spielen.

Mehr zum Thema

Koeman lässt Zukunft nach WM-Aus offen: "Will in Ruhe nachdenken"

Koeman lässt Zukunft nach WM-Aus offen: "Will in Ruhe nachdenken"

Fußball WM
Das neue England? Drittes Elfmeter-Aus in Folge für Niederlande

Das neue England? Drittes Elfmeter-Aus in Folge für Niederlande

Fußball WM
7
Ibrahimovic: "Koeman hat die Niederlage verschuldet"

Ibrahimovic: "Koeman hat die Niederlage verschuldet"

Fußball WM
4
Highlights: So schießt Haaland Norwegen ins WM-Achtelfinale

Highlights: So schießt Haaland Norwegen ins WM-Achtelfinale

Fußball WM
Superstar Haaland jubelt: "Das wird Norwegen für immer verändern"

Superstar Haaland jubelt: "Das wird Norwegen für immer verändern"

Fußball WM
Fan-Lärm: Ecuador reicht Beschwerde ein

Fan-Lärm: Ecuador reicht Beschwerde ein

Fußball WM
1
Messi zeigt in neuem Spider-Man-Teaser seine Schauspiel-Skills

Messi zeigt in neuem Spider-Man-Teaser seine Schauspiel-Skills

Fußball WM
2

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Fußball WM Ronald Koeman Niederlande (Fußball)