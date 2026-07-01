Nach Aus im Elferschießen: Teamchef tritt zurück

"Wenn ich auf meine Laufbahn zurückblicke, empfinde ich vor allem Stolz und Dankbarkeit", so Koeman. Er war auch bei Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, Alkmaar, Feyenoord, Southampton, Everton und dem FC Barcelona als Coach tätig. Viele Menschen und Vereine hätten ihn geprägt und ihm Erinnerungen geschenkt, die ein Leben lang bleiben würden.

"Wir alle träumten von einer WM..."

"Gerade deshalb schmerzt es, dass meine Zeit bei Oranje so endet. Wir alle träumten von einer Weltmeisterschaft, bei der wir Geschichte schreiben würden. Das ist uns leider nicht gelungen. Niemand ist darüber enttäuschter als ich", so Koeman. Als Teamchef trage er aber Verantwortung.

Er habe über die Jahre gelernt, dass es wichtigers gebe als Fußball. Konkret bedankt sich Koeman für die Unterstüzung seiner Frau Bartina, die ihn trotz einer Erkrankung immer unterstützt habe.

Koeman bedankte sich auch bei allen Spielern, dem Staff, den Mitarbeitern des Verbands - und den Fans. "Es war eine große Ehre, die Niederlande als Nationaltrainer vertreten zu dürfen."

Koeman war ab Jänner 2023 Trainer der Niederlande, bereits zwischen 2018 und 2020 coachte er "Oranje" in 20 Spielen.