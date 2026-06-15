Mit Star-Unterstützung: Japans Fans greifen wieder zu Müllsäcken

Die blauen Taschen, die die japanischen Fans nach dem späten Ausgleichstreffer ihres Teams wedelten, kamen nach dem Schlusspfiff zum Einsatz, um eine Tradition der Fußball-Weltmeisterschaft aufrechtzuerhalten.

Die Fans der "Samurai Blue" reinigten am Sonntag, bevor sie das Stadion verließen, und sammelten die Abfälle auf den Tribünen nach dem 2:2-Unentschieden Japans gegen die Niederlande in der Gruppe F.

Last-Minute-Schock! Japan ringt Niederlande Remis ab >>>

NFL-Quarterback hilft mit

Ebenfalls dabei Jameis Winston, NFL-Quarterback der New York Giants.

Auf einem von ihm und der NFL in den sozialen Medien veröffentlichten Video ist zu sehen, dass er ein Japan-Trikot mit seinem Namen und der Nummer 4 trug. In der Hand hielt Winston ein Fox-Mikrofon - er ist für den Sender während der Fußball-WM als Experte im Einsatz.

Eine Tradition

Szenen japanischer Fußballfans, die Müll aufpickten und zusammenfegten, erregten erstmals während des ersten WM-Auftritts der Mannschaft in Frankreich im Jahr 1998 öffentliche Aufmerksamkeit. Seitdem tun sie dies alle vier Jahre, auch bei der WM 2022 in Katar.

Neben den ständigen Fangesängen werden die Müllsackerl, die die Fans ins Stadion mitbringen, oft im Gleichklang erhoben um damit zu jubeln.

Nun haben Japans Fans ihre Spuren in Dallas hinterlassen und keinen Müll im AT&T Stadium, der Heimstätte der Dallas Cowboys aus der NFL, zurückgelassen, wo die Arbeiter nach Spielen normalerweise deutlich mehr Reinigungsarbeit zu verrichten haben.

VIDEO: Die Highlights des Spiels Niederlande - Japan