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Ex-WAC-Profi überraschend im WM-Kader, Danso-Teamkollege fehlt

Ghana muss bei der anstehenden WM ohne Mohammed Kudus auskommen. Er wird nicht rechtzeitig fit. Nutznießer ist ein ehemaliger WAC-Profi.

Ex-WAC-Profi überraschend im WM-Kader, Danso-Teamkollege fehlt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Dienstag hat Ghanas Nationaltrainer Carlos Queiroz seinen 28-köpfigen Kader für das WM-Vorbereitungscamp der "Black Stars" nominiert.

Mit Augustine Boakye ist überraschend auch ein ehemaliger WAC-Profi an Bord. Der 25-jährige Offensivspieler reist mit der Empfehlung von fünf Toren und neun Vorlagen für AS Saint-Étienne in der Ligue 2 zur Nationalmannschaft.

Drei Spieler mit Österreich-Vergangenheit im Kader

Am Dienstag steht für Ghana gegen Wales noch das letzte Testspiel auf dem Programm, bereits einen Tag zuvor muss der offizielle Kader bei der FIFA eingereicht werden. Zwei Profis werden den Sprung in den finalen WM-Kader nicht schaffen.

Angeführt wird der WM-Kader von City-Star Antoine Semenyo, der mit 75 Millionen den höchsten Marktwert aufweist. Mit Mohammed Kudus verpasst der zweite Topstar in der Offensive das Turnier verletzungsbedingt. Neben Boakye, der den Ausfall von Kudus abfedern soll, stehen mit Lawrence Ati-Zigi und Gideon Mensah zwei weitere Spieler mit Österreich-Vergangenheit im Kader.

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