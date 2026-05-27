Ohne LASK-Spieler: USA gibt WM-Kader bekannt

Die Gastgeber aus den USA haben ihren Kader für die Weltmeisterschaft 2026 bekanntgegeben. Anders als u. a. beim ÖFB-Team wurde das Event groß aufgezogen. Vor über 1.000 Zuschauern in New York fand die Bekanntgabe auf einer Bühne statt, fast alle Spieler waren vor Ort.

Mit George Bello (24) und Samuel Adeniran (27) fehlen beide Doublesieger des LASK im Aufgebot von Mauricio Pochettino. Damit wartet letzterer weiter auf sein Nationalteam-Debüt, während Bello sein letztes Länderspiel 2022 bestritt.

Ein Akteur mit Bundesliga-Vergangenheit hat es aber in den USA-Kader geschafft: Brenden Aaronson. Der Leeds-Spieler lief von 2021 bis 2022 für den FC Red Bull Salzburg auf.

Die Hoffnungen der Gastgebernation ruhen in erster Linie auf Christian Pulisic, der mit einem Marktwert von 50 Mio. Euro der wertvollste Spieler im Kader ist.

Der USA-Kader im Überblick

Torhüter: Chris Brady (Chicago Fire; 0/0), Matt Freese (New York City FC; 14/0), Matt Turner (New England Revolution; 53/0)

Verteidiger (10): Max Arfsten (Columbus Crew; 18/1), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED; 37/2), Alex Freeman (Villarreal/ESP; 15/2), Mark McKenzie (Toulouse/FRA; 27/0), Tim Ream (Charlotte FC; 80/1), Chris Richards (Crystal Palace/ENG; 36/3), Antonee Robinson (Fulham/ENG; 52/4), Miles Robinson (FC Cincinnati; 38/3), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER; 24/0), Auston Trusty (Celtic/SCO; 6/0)

Mittelfeldspieler: Tyler Adams (AFC Bournemouth/ENG; 52/2), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps; 11/1), Weston McKennie (Juventus/ITA; 64/12), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/GER), Cristian Roldan (Seattle Sounders; 45/0), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER; 28/3)

Angreifer: Brenden Aaronson (Leeds United/ENG; 57/9), Folarin Balogun (Monaco/FRA; 25/8), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED; 35/13), Christian Pulisic (AC Milan/ITA; 84/32), Tim Weah (Olympique Marseille/FRA; 49/7), Haji Wright (Coventry City/ENG; 20/7), Alejandro Zendejas (Club América/MEX; 13/2)