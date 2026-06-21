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Happy end: Mutter von Kap Verdes WM-Held endlich in den USA

Nach der Sensation gegen Spanien weinte Kap Verdes Torhüter Vozinha, weil seine Mutter nicht im Stadion sein konnte. Beim zweiten WM-Spiel wird sich das nun ändern.

Happy end: Mutter von Kap Verdes WM-Held endlich in den USA Foto: © IMAGO / Xinhua
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Große Freude bei Kap Verdes WM-Held Vozinha: Die Mutter des 40-jährigen Torhüters wird ihren Sohn im zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay live im Stadion in Miami unterstützen können.

Ein Verbandssprecher bestätigte bei der Pressekonferenz zur Partie (Montag, 00.00 Uhr im LIVE-Ticker), dass Ana Candida Evora nach der Klärung aller Visa-Fragen in den USA angekommen ist.

"Ich bin sehr glücklich. Mein Vater und mein Bruder werden auch da sein", sagte Vozinha im WM-Quartier des Underdogs.

Vozinha: Über Nacht zum Star

Der Torhüter, der in der zweiten portugiesischen Liga bei Chaves spielt, war durch seine starke Leistung beim 0:0 gegen den Titelfavoriten Spanien über Nacht zu einem der Stars dieser WM aufgestiegen.

Nach dem Spiel gingen Bilder um die Welt, auf denen Vozinha im Kreis seiner Mitspieler weinte. Denn seine Mutter war bei dieser Sensation noch nicht in den Vereinigten Staaten, weil sie die Kaution für ein Visum nicht zahlen konnte.

US-Behörden ermöglichten ihr mittlerweile die Einreise und erließen ihr sogar die Visagebühren.

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