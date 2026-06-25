Nach dem 3:0-Sieg Mexikos gegen Tschechien am Mittwoch (Ortszeit) im letzten Gruppenspiel der Mexikaner bei der Fußball-WM hat sich im Ferienort Cabo San Lucas ein Unglück mit mehreren Verletzten ereignet.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, fuhr ein Auto auf dem Boulevard Lazaro Cardenas in eine feiernde Menschenmenge. Dabei wurden mindestens 17 Menschen verletzt. Sie wurden anschließend in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Laut dem Generalsekretär der Stadtverwaltung von Los Cabos, Alberto Renteria Santana, gab ein Autofahrer, der in der Gegend unterwegs war, Gas, als er auf der Straße auf eine Gruppe von Menschen stieß. Der mutmaßliche Täter wurde nach dem Vorfall in dem Ort an der Südspitze der mexikanischen Halbinsel Baja California festgenommen. Die Ermittlungen laufen.