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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Portugal vs. Kroatien
WM 2026 heute live: Wo läuft Portugal gegen Kroatien am Freitag ab 01:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien (Freitag, ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Freitag, 03.07., 01:00 Uhr: Portugal vs. Kroatien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Freitag, 03.07., 05:00 Uhr: Schweiz vs. Algerien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Freitag, 03.07., 20:00 Uhr: Australien vs. Ägypten
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Samstag, 04.07., 00:00 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 04.07., 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV