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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Portugal vs. Kroatien

WM 2026 heute live: Wo läuft Portugal gegen Kroatien am Freitag ab 01:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Portugal vs. Kroatien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien (Freitag, ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 03.07., 01:00 Uhr: Portugal vs. Kroatien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 03.07., 05:00 Uhr: Schweiz vs. Algerien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Freitag, 03.07., 20:00 Uhr: Australien vs. Ägypten

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Samstag, 04.07., 00:00 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

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