WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Portugal vs. Kroatien

Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien (Freitag, ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 03.07., 01:00 Uhr: Portugal vs. Kroatien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Freitag, 03.07., 05:00 Uhr: Schweiz vs. Algerien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Freitag, 03.07., 20:00 Uhr: Australien vs. Ägypten

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Samstag, 04.07., 00:00 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana