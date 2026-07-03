Ivan Perisic hat sich am Samstagabend endgültig einen Platz in den Geschichtsbüchern des kroatischen Fußballs gesichert.

Der 37-Jährige erzielte im Sechzehntelfinale der WM 2026 gegen Portugal den Führungstreffer für die "Vatreni" und schrieb damit ein weiteres Kapitel seiner außergewöhnlichen Nationalteam-Karriere.

Mit seinem Treffer zum 1:0 in der 53. Minute hält Perisic nun bei sieben Toren bei Weltmeisterschaften – so viele wie kein Kroate zuvor.

Sukers Rekord nach fast drei Jahrzehnten gebrochen

Damit überholt Perisic den legendären Davor Suker, der bei der WM 1998 mit sechs Treffern nicht nur Torschützenkönig wurde, sondern Kroatien auch sensationell zum dritten Platz führte.

Während Suker seine sechs WM-Tore bei einem einzigen Turnier erzielte, verteilen sich Perisics Treffer auf gleich vier Weltmeisterschaften.

Seine ersten beiden Tore gelangen ihm 2014 in Brasilien gegen Kamerun und Mexiko. Vier Jahre später in Russland folgte seine stärkste WM: Perisic traf gegen Island in der Gruppenphase, schoss Kroatien im Halbfinale gegen England ins Endspiel und war auch im Finale gegen Frankreich erfolgreich.

Bei der WM 2022 in Katar erzielte der Routinier den wichtigen Ausgleichstreffer im Achtelfinale gegen Japan. Nun folgte gegen Portugal das historische siebente WM-Tor.

Vom Flügelspieler zum Linksverteidiger

Besonders bemerkenswert: Perisic stellte den Rekord nicht einmal auf seiner angestammten Position auf.

Teamchef Zlatko Dalic setzte den Routinier gegen Portugal als linken Verteidiger ein. Dennoch schaltete sich der Offensiv-Allrounder immer wieder in die Angriffe ein und belohnte sich kurz nach der Pause mit seinem historischen Treffer.

Der 37-Jährige beweist damit einmal mehr seine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Egal ob als Flügelspieler, Schienenspieler oder Außenverteidiger – Perisic gehört seit Jahren zu den wichtigsten Akteuren der kroatischen Nationalmannschaft.

Nur Modric und Suker liegen noch vor ihm

Der Rekordtreffer ist der nächste Meilenstein in einer ohnehin beeindruckenden Länderspielkarriere.

Perisic absolvierte gegen Portugal sein 158. Länderspiel für Kroatien. Mehr Einsätze kann lediglich Kapitän Luka Modric vorweisen, der mittlerweile bei über 200 Partien für sein Heimatland hält.

Auch in der ewigen Torschützenliste der Kroaten rangiert Perisic ganz vorne. Mit nun 39 Treffern liegt er auf Platz zwei und muss lediglich Davor Suker den Vortritt lassen, der 45 Mal für die "Vatreni" traf.