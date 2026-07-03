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WM LIVE: Sechzehntelfinale Portugal - Kroatien

Im Sechzehntelfinale der WM 2026 kommt es zu einem weiteren Zusammentreffen zweier echter Topnationen: Portugal und Kroatien. LIVE-Infos:

WM LIVE: Sechzehntelfinale Portugal - Kroatien Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © LAOLA1
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Im Sechzehntelfinale der WM 2026 kommt es zu einem weiteren Kracher: In Toronto treffen Portugal und Kroatien aufeinander (ab 1 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In der Gruppenphase wurde Portugal in Gruppe K nur Zweiter, Kolumbien riss den ersten Platz an sich. Auch Kroatien wurde in seiner Gruppe Zweiter, hier belegte England den ersten Platz.

Im Achtelfinale trifft der Sieger des Duells auf Österreich-Bezwinger Spanien.

Zum Turnierbaum >>>

Portugal - Kroatien im LIVE-Ticker:

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