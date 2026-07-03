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NEWS
WM LIVE: Sechzehntelfinale Portugal - Kroatien
Im Sechzehntelfinale der WM 2026 kommt es zu einem weiteren Zusammentreffen zweier echter Topnationen: Portugal und Kroatien. LIVE-Infos:
Im Sechzehntelfinale der WM 2026 kommt es zu einem weiteren Kracher: In Toronto treffen Portugal und Kroatien aufeinander (ab 1 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
In der Gruppenphase wurde Portugal in Gruppe K nur Zweiter, Kolumbien riss den ersten Platz an sich. Auch Kroatien wurde in seiner Gruppe Zweiter, hier belegte England den ersten Platz.
Im Achtelfinale trifft der Sieger des Duells auf Österreich-Bezwinger Spanien.