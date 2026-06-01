Brasilien Brasilien BRA
Panama Panama PAN
Endstand
6:2
2:1 , 4:1
  • Matheus Cunha e
  • Carlos Harvey
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Kantersieg! Brasilien vor der WM in Torlaune

Die Selecao fegt über WM-Teilnehmer Panama hinweg – ohne Neymar, der weiterhin verletzungsbedingt pausieren muss.

Kantersieg! Brasilien vor der WM in Torlaune Foto: © IMAGO / TheNews2
Textquelle: © LAOLA1
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Rekord-Weltmeister Brasilien zeigt sich vor Start der WM-Endrunde 2026 in guter Form.

Die Auswahl von Teamchef Carlo Ancelotti schlägt in der Nacht auf Montag WM-Teilnehmer Panama deutlich mit 6:2 (2:1).

Der verletzte Superstar Neymar ist bei dem Sieg nicht dabei.

Sechs verschiedene Torschützen

Im legendären Maracana-Stadion in Rio de Janeiro geht die Selecao dank eines sehenswerten Tores von Real-Star Vinicius Junior früh in Führung (2.).

Panama gleicht mit einem abgefälschten Freistoßtor aus (14.), bevor Casemiro vor der Pause auf 2:1 stellt (39.).

Für die zweite Hälfte tauscht Ancelotti fast die gesamte erste Elf aus und sieht, wie seine Mannschaft das Spiel immer mehr auf ihre Seite zieht.

Rayan (53.), Lucas Paqueta (60.), Igor Thiago (63., Elfmeter) und Danilo (81.) lassen die Brasilien-Fans mit ihren Treffern jubeln. Panamas Carlos Harvey betreibt mit seinem Tor zum 6:2 schließlich noch Ergebniskosmetik.

Ancelotti: Neymar bald wieder zurück

Neymar fehlte bei Brasiliens Kantersieg weiterhin verletzt. Der 34-jährige Offensivspieler, der in Ancelottis WM-Kader steht, muss wegen einer Wadenverletzung pausieren.

"Wir glauben, dass er sehr bald zurück sein wird, und wenn er es nicht zum Auftakt schafft, wird er beim zweiten Spiel dabei sein", sagt Ancelotti über Neymar.

Der Santos-Star absolvierte sein bislang letztes Länderspiel im Oktober 2023, damals erlitt er im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay einen Kreuzbandriss.

Brasilien trifft zum WM-Auftakt auf Marokko (13. Juni). Panama ist im ersten Gruppenspiel gegen Ghana gefordert (17. Juni).

Diese Trikots sind bei der Fußball-WM 2026 zu sehen

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