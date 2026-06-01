Kantersieg! Brasilien vor der WM in Torlaune

Rekord-Weltmeister Brasilien zeigt sich vor Start der WM-Endrunde 2026 in guter Form.

Die Auswahl von Teamchef Carlo Ancelotti schlägt in der Nacht auf Montag WM-Teilnehmer Panama deutlich mit 6:2 (2:1).

Der verletzte Superstar Neymar ist bei dem Sieg nicht dabei.

Sechs verschiedene Torschützen

Im legendären Maracana-Stadion in Rio de Janeiro geht die Selecao dank eines sehenswerten Tores von Real-Star Vinicius Junior früh in Führung (2.).

Panama gleicht mit einem abgefälschten Freistoßtor aus (14.), bevor Casemiro vor der Pause auf 2:1 stellt (39.).

Für die zweite Hälfte tauscht Ancelotti fast die gesamte erste Elf aus und sieht, wie seine Mannschaft das Spiel immer mehr auf ihre Seite zieht.

Rayan (53.), Lucas Paqueta (60.), Igor Thiago (63., Elfmeter) und Danilo (81.) lassen die Brasilien-Fans mit ihren Treffern jubeln. Panamas Carlos Harvey betreibt mit seinem Tor zum 6:2 schließlich noch Ergebniskosmetik.

Ancelotti: Neymar bald wieder zurück

Neymar fehlte bei Brasiliens Kantersieg weiterhin verletzt. Der 34-jährige Offensivspieler, der in Ancelottis WM-Kader steht, muss wegen einer Wadenverletzung pausieren.

"Wir glauben, dass er sehr bald zurück sein wird, und wenn er es nicht zum Auftakt schafft, wird er beim zweiten Spiel dabei sein", sagt Ancelotti über Neymar.

Der Santos-Star absolvierte sein bislang letztes Länderspiel im Oktober 2023, damals erlitt er im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay einen Kreuzbandriss.

Brasilien trifft zum WM-Auftakt auf Marokko (13. Juni). Panama ist im ersten Gruppenspiel gegen Ghana gefordert (17. Juni).