Brasilien bangt um WM-Teilnahme von Neymar

Der Hype um die WM-Teilnahme von Neymar Jr. für Brasilien hat einen herben Dämpfer erlitten.

Wie Teamarzt Rodrigo Lasmar am Donnerstag bekannt gab, ist die Wadenverletzung des 34-Jährigen schlimmer als zunächst angenommen.

"Neymar kam gestern hier in Granja Comary an und unterzog sich allen medizinischen Untersuchungen, die mit einer MRT-Untersuchung endeten, bei der eine Wadenverletzung zweiten Grades festgestellt wurde - es handelt sich also nicht nur um ein Ödem", wird der Mannschaftsarzt der Selecao von "Globo Esporte" zitiert.

Neymar verpasst WM-Vorbereitung

Die Ausfallzeit beläuft sich auf zwei bis drei Wochen. Damit verpasst der 34-Jährige in jedem Fall die letzten beiden Vorbereitungsspiele gegen Panama (31. Mai) und Ägypten (6. Juni).

Der Turnierauftakt gegen Marokko am 13. Juni wird so zum Wettlauf gegen die Zeit. Unklar ist zudem, ob Neymar überhaupt fit genug wird, um der Selecao im Turnierverlauf weiterhelfen zu können.