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Leiche in der Nähe von WM-Quartier gefunden

In der Nähe des iranischen WM-Quartiers in Tijuana (Mexiko) wurde eine Leiche gefunden.

Leiche in der Nähe von WM-Quartier gefunden Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Schockierende Nachrichten aus Mexiko!

Am Freitag entdeckte die mexikanische Polizei in Tijuana, eine der gefährlichsten Städte der Welt, eine verweste Leiche im Kofferaum eines SUV. Der Wagen stand auf einem Parkplatz eines Supermarktes.

"Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie im Kofferraum eine in einen schwarzen Sack gewickelte Person, die Spuren von Gewalt aufwies", sagte ein Sprecher der Polizei laut AFP.

Gegenüber des Fundortes befindet sich das Estadio Caliente, wo die iranische Nationalmannschaft sich auf die WM-Spiele vorbereitet. Der Iran musste sein Quartier ja aufgrund des Krieges mit den USA in die mexikanische Grenzstadt verlegen.

Bilder: Das waren die WM-Bälle seit 1970

1970 - Mexiko
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