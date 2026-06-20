Hoeneß wettert gegen die FIFA: "Fiasko für den Fußball"

Uli Hoeneß hat sich in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zur aktuell laufenden Weltmeisterschaft geäußert - und lässt dabei kein gutes Haar am Fußball-Weltverband.

Der Ehrenpräsident des FC Bayern München kritisiert darin, dass sich die Endrunde immer mehr zum Fest für die wohlhabendere Gesellschaft entwickelt: "Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft ein Fiasko für den Fußball wird."

Hoeneß "für Kommerz im Fußball, aber nicht in dieser extremen Form"

Besonders stört sich der 74-Jährige an den horrenden Ticketpreisen bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko: "2.000 Dollar für ein Finalticket mittlerer Güte, wo soll das enden?"

Hoeneß fügt hinzu: "Ich bin immer für Kommerz im Fußball gewesen, aber nicht in dieser extremen Form."

Bayern-Ehrenpräsident reist nicht zur WM

Zum Turnier wird der Fußball-Funktionär und Unternehmer nicht anreisen - und das, obwohl er nicht einmal für die Unterkunft aufkommen müsste: "Ich hatte überhaupt keine Lust, zu dieser WM zu reisen. Und selbst wenn ich Lust gehabt hätte, sie wäre mir vergangen, als man mir die bevorzugte Lage des Hauses nannte."

Laut Hoeneß würde die Unterkunft eines Bekannten in Florida nur rund fünf Minuten von Mar-a-Lago, dem Anwesen von US-Präsident Donald Trump, liegen.