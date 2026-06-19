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Bericht: Algerien legt nach Argentinien-Spiel Beschwerde ein
Die Nation war mit mehreren Entscheidungen des Schiedsrichters nicht einverstanden.
Aufregung in Österreichs WM-Gruppe!
Algeriens Verband legt nach dem Match gegen Argentinien Beschwerde bei der FIFA ein. Grund dafür ist die Schiedsrichterleistung. Das berichten mehrere algerische Medien.
Messi-Show zum Auftakt! Argentinien besiegt Algerien deutlich >>>
Algerien forderte Rot für Messi
Messi, der zum WM-Auftakt drei Tore erzielte, stand wegen eines Fouls an Verteidiger Mandi in der Kritik.
Algerien forderte die Rote Karte für den Superstar, dieser kam jedoch ohne eine Bestrafung davon. Das Verhalten von Schiedsrichter Szymon Marciniak sorgte daraufhin für Empörung.
Auch eine weitere Szene wird in der offiziellen Beschwerde der FAF bemängelt. Alexis Mac Allister erwischte Ibrahim Maza mit dem Ellenbogen im Gesicht.
Eine Sperre oder Sanktionen hat Messi gegen Österreich (Montag ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) dennoch wohl nicht zu erwarten.